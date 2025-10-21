買0050報酬率負43.2%！他千萬退休金差點燒光 0056更慘曾重挫48.2%

三桶金， 為你撐起一輩子的安全網。為什麼會有「三桶金」概念的提出？這和退休這趟旅程中遇到最差的海象—「報酬順序風險（Sequence of Returns Risk）」有關。

才上船還沒就定位便出現的大風暴：報酬順序風險

什麼是「報酬順序風險」呢？報酬順序風險指的是：在資產提領期間（例如退休後），投資報酬率的出現順序，對最終資產能否長久支撐生活，產生重大影響。

假設：

● 閒人先生在2008年1月退休，他的退休金是1,000萬元。 ● 退休第一年是用4%來做退休消費，也就是40萬元，後續年度就看主計處公布的前一年「消費者物價指數年增率」來提高消費，確保生活品質可以維持實質上都有4%。

閒人先生退休這時候，正好遇上股市很不順的幾年：

2008年金融海嘯，那一年市值型ETF 0050（元大台灣50）報酬率是-43.2%，2008年底他的退休金只剩下545萬元。2009年，股市大幅翻正，那年0050 的報酬率是75%，2010 年又漲了13%，扣掉生活消費後，他的退休金回升到950萬元。

但不走運的是，2011年美國借錢太多，爆發債務上限危機，長期公債信用評等被降級，加上歐債危機，0050又跌了15.8%，年底時退休金又下降到剩下765 萬元。萬一再跌下去，提早燒光退休金的風險就出現了。

本文出自《有錢到老後》 雖然股市長期向上，只要能長期投資，再回來的機率是高的，但萬一剛退休就遭遇這樣的狀況，往往會讓人不理性跳船，再也不敢投資股票。對一個準備靠退休金理財過退休生活的人來說，海上風暴大魔王就是報酬順序風險：一退休就遇上股市下跌。

然而，人的運勢難以預料。假設閒人先生堅持相信後續市場將走升， 即使在2022年，新冠疫情後的通貨膨脹導致股債雙跌、0050當年虧損22.4%，到了2024年底，他的退休金仍會成長至2,538萬元。雖然這主要是因為2024年單年度大漲48.7%的結果，但即使只看到2023年，資產也已回升至1,756 萬元。

許多人認為市值型投資波動過大，寧願選擇感覺較穩定的高股息ETF。然而，2008年元大高股息（0056）曾重挫48.2%，雖然之後逐步回升，但第一年退休金就只剩下497萬元，跌幅其實比0050還慘。

因此，即便是高股息投資，也不能將其視為「安全資產」。

如果假設，另有一位同名同姓的閒人先生比較幸運，他是在更早的2004年退休，那時0050甫上市不久，他退休頭幾年股市狀況不錯，經過2004~2007 年股市上漲幾年，即便到2008年遇到股市腰斬，他的資產在2009年又會回到1,200萬，比他剛退休時的1,000萬還要多。

從兩個閒人先生的例子中，可以看到三個要點：

①退休初期的市場表現，對資產壽命影響極大：

● 如果前幾年遇到大幅下跌（負報酬），你的資產基數會被削減，再加上持續提領，後續即便市場回升，資產可能也難以快速恢復原有規模。 ● 相反的，如果前幾年先遇到大漲（正報酬），資產基數變大，即使之後遇到下跌，也更有緩衝空間。

②在退休初期，應透過資產配置與避險策略降低暴露於市場大跌的風險， 例如：保留1∼2年的生活費於低風險資產（現金、短期債券）。

③分散投資，避免單一資產類別重挫影響全局。

投資報酬率好壞的順序，會大幅影響退休金是不是可以撐到老的可能性。一般來說，要特別小心的觀察期是退休前的5 年到退休後10 年內。

那要怎麼避免或降低「報酬順序風險」呢？我的答案是「三桶金」。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)

