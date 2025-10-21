00713盤整太久？存股哥「抗跌緩漲」才是它的特性：持有3年「價差+股息」已領近20萬

＊原文發文時間為10月18日

已經幾個月沒聊00713了，我依然持有10張沒有賣出，目前成本均價42.25，帳面獲利$95,187(+21.66%)，持有近3年也領了快10萬股息，對我來說可算是股息價差一起賺。

00713目前在51塊左右盤整很長的時間，可能也會有人問它怎麼都不漲？之前的文章也提過，如果你真的追求的是資本利得，覺得帳面報酬對你來說比較重要，那趁這一年高股息疲弱時整理一下手上標的對你來說才是正確的決定。

不過你要說它不漲嘛那也不完全正確，它的歷史漲幅達72.48%，對於已經持有至少2-3年的人來說報酬還是相當不錯的，存股最重要的還是用時間去換報酬，這也是我發現很多人的通病，說要存股結果卻沒什麼耐心。

我個人的看法00713還是相當優質的高股息，因為我自己就是存金融股起家的，本身也很喜歡金融股穩健的特性，看一下00713的成分股組成，跟00919一樣金融股權重佔比相當高，金融股的特性就是抗跌緩漲，這也是為什麼00713跟00919在這幾個月漲幅不多的原因。

看一下00713金融股佔比達27.3%，已佔整體權重近3成，如果你不喜歡金融股的特性，那持有高股息對你來說可能會有點不舒服嘍，畢竟目前高股息的主流配置都會上一定比例的金融股，我自己是很愛金融股，所以就算目前00713走盤整我也覺得可以接受。

換個角度看，剛好就可以利用金融股佔比高的優勢去做質押，與其抱怨它股價怎麼不漲，倒不如積極想辦法解決問題，看你要改變風格質押來買積極的個股或市值型，或是再投入高股息都行，不管怎樣都比單純抱怨不行動強一百倍。

雖然我的00713持股沒有很多，目前主要買進標的也不在00713，但不代表我不認同它或是我覺得它不好，而是對於整體的資產配置及投資方向才暫時沒有買進而已，我覺得00713還是相當優秀，特別是它相當適合質押這個特點，這是我認為它最大的優點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。