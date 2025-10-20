快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

ETF投資博覽會 人氣熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
金管會主委彭金隆（左五）出席「2025臺灣週 ETF投資博覽會」啟動儀式。證交所／提供
金管會主委彭金隆（左五）出席「2025臺灣週 ETF投資博覽會」啟動儀式。證交所／提供

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「2025臺灣週 ETF投資博覽會」圓滿落幕，吸引超過2.3萬人次民眾進場參與，不僅展現台灣資本市場活力，更凸顯ETF已成全民投資理財重要核心。

金管會今年首次參展，並設定「推動台灣成為亞洲資產管理中心政策」及「金融商品多元化」兩大主題，現場民眾參與及詢問踴躍，顯示民眾對於政府政策的關切及對金融商品未來發展的高度興趣。博覽會展出期間共舉辦22場專題講座，場場座無虛席，人潮熱情不減。

會中邀請國內重量級專家學者、知名理財專家及專業分析師來分享最新投資趨勢與資產配置策略。主題涵蓋主動式ETF、美股市場趨勢及個人退休理財規劃等熱門議題，吸引大批投資人提前排隊聆聽，部分場次更是一位難求，顯見國人對理財知識學習的熱情與需求。

隨著ETF成為國人投資理財的熱門選項，此次博覽會設立五大展區，包含「ETF主題館」、「創富主舞台」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」，提供從入門到進階的完整投資學習路徑。現場並設有許多互動體驗活動，讓投資人能親身體驗，透過遊戲化的方式更深入了解ETF產品特性。主題館由證期局、證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及臺灣指數公司共同設攤。

台灣ETF市場發展快速，受益人數在今年8月已突破1,534萬人，資產規模更達到新高。此次「ETF投資博覽會」不僅強化民眾對於ETF的認識，也串聯國內外13家金融機構以寓教於樂的方式，提升全民對於投資理財的關注，進一步鼓勵國人善用投資工具，達到落實普惠金融的目的。證交所表示，未來將持續推動多元投資教育活動，期盼全民參與，共同厚植台灣資本市場實力，邁向創新與國際接軌的新里程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

2025台灣創新技術博覽會 台北榮總「核藥自動分裝」榮獲發明競賽金獎

貝萊德首檔ETF正式掛牌證交所 台灣成為亞太新重點市場

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

為期三天的「ETF投資博覽會」圓滿落幕 民眾參與踴躍

相關新聞

九檔ETF上演一日填息 聚焦高股息、收益型主題

10月ETF密集除息周登場，昨（20）日共計有20檔股票ETF除息，受惠於主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）...

本周18檔ETF接棒除息

台股ETF 10月除息秀進入高峰，本周共有18檔陸續展開除息，其中新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG、元大...

貝萊德喊發行十檔ETF 首檔商品009813掛牌 金管會主委站台

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ET...

六檔台股ETF商品 換股生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國...

14檔ETF發威 單季漲逾兩成

台股昨（20）日開高走高，加權指數大漲386點，收在27,688點，再度改寫史上收盤新高。三個月以來，台股大漲超過4,3...

ETF投資博覽會 人氣熱

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。