14檔ETF發威 單季漲逾兩成

台股昨（20）日開高走高，加權指數大漲386點，收在27,688點，再度改寫史上收盤新高。三個月以來，台股大漲超過4,300點，漲幅18%，根據統計，截至昨天為止，有14檔ETF三個月價格漲幅超過兩成，跑贏大盤，表現亮眼。

其中主動統一台股增長ETF（00981A），不僅股價三個月上漲21.0%，規模增幅更達387.8%。ETF投資專家表示，台股不斷創高，類股快速輪動，選股愈來愈難，因此主動選股策略逐步躍升台股ETF主流。另外包括元大電子、野村臺灣新科技50、元大台灣50、元大MSCI台灣、富邦摩台等近三個月的規模增幅也都超過兩成。

展望台股後市，統一投信台股團隊表示，美中貿易角力影響緩和，且聯準會主席鮑爾表示量化緊縮將近尾聲，勞動市場疲弱促使聯準會進行寬鬆政策。降息有利資金面利多支撐資本市場，而2026年雲端服務供應商資本支出成長呈正面，AI產業基本面展現良好韌性、需求持續成長，多頭資金預期續挺進科技與AI類股。建議可以透過定期定額分批布局，搭上長線多頭行情。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君表示，台股表現亮眼，不少個股創新高，資金在熱門AI題材間快速輪動。由於市場利多已大致反映，股市評價墊高後對利空的敏感度也升溫，短線震盪風險不容忽視。第4季為法人作帳旺季，11月至隔年2、3月常為股市表現佳的月份，有利台股延續多頭格局。看好2026年至2027年台股前景，建議投資人聚焦AI相關族群，包括晶圓代工、晶片測試、散熱、高速傳輸板材等，迎接明後年多頭行情。

野村投信分析，近來美國科技大廠透過企業間互相投資與採購，形成資金與算力的封閉循環，例如AMD提供MI450晶片給OpenAI，OpenAI則獲得以每股1美分認購AMD最多10%股份的權利；輝達注資OpenAI，甲骨文則投入400億美元採購輝達晶片，形成「ONO聯盟」（OpenAI、NVIDIA、Oracle），帶動台廠伺服器供應鏈受惠於AI算力需求激增，業績看俏，推升相關ETF表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。