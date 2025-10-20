快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

14檔ETF發威 單季漲逾兩成

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（20）日開高走高，加權指數大漲386點，收在27,688點，再度改寫史上收盤新高。三個月以來，台股大漲超過4,300點，漲幅18%，根據統計，截至昨天為止，有14檔ETF三個月價格漲幅超過兩成，跑贏大盤，表現亮眼。

其中主動統一台股增長ETF（00981A），不僅股價三個月上漲21.0%，規模增幅更達387.8%。ETF投資專家表示，台股不斷創高，類股快速輪動，選股愈來愈難，因此主動選股策略逐步躍升台股ETF主流。另外包括元大電子、野村臺灣新科技50、元大台灣50、元大MSCI台灣、富邦摩台等近三個月的規模增幅也都超過兩成。

展望台股後市，統一投信台股團隊表示，美中貿易角力影響緩和，且聯準會主席鮑爾表示量化緊縮將近尾聲，勞動市場疲弱促使聯準會進行寬鬆政策。降息有利資金面利多支撐資本市場，而2026年雲端服務供應商資本支出成長呈正面，AI產業基本面展現良好韌性、需求持續成長，多頭資金預期續挺進科技與AI類股。建議可以透過定期定額分批布局，搭上長線多頭行情。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君表示，台股表現亮眼，不少個股創新高，資金在熱門AI題材間快速輪動。由於市場利多已大致反映，股市評價墊高後對利空的敏感度也升溫，短線震盪風險不容忽視。第4季為法人作帳旺季，11月至隔年2、3月常為股市表現佳的月份，有利台股延續多頭格局。看好2026年至2027年台股前景，建議投資人聚焦AI相關族群，包括晶圓代工、晶片測試、散熱、高速傳輸板材等，迎接明後年多頭行情。

野村投信分析，近來美國科技大廠透過企業間互相投資與採購，形成資金與算力的封閉循環，例如AMD提供MI450晶片給OpenAI，OpenAI則獲得以每股1美分認購AMD最多10%股份的權利；輝達注資OpenAI，甲骨文則投入400億美元採購輝達晶片，形成「ONO聯盟」（OpenAI、NVIDIA、Oracle），帶動台廠伺服器供應鏈受惠於AI算力需求激增，業績看俏，推升相關ETF表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

相關新聞

九檔ETF上演一日填息 聚焦高股息、收益型主題

10月ETF密集除息周登場，昨（20）日共計有20檔股票ETF除息，受惠於主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）...

本周18檔ETF接棒除息

台股ETF 10月除息秀進入高峰，本周共有18檔陸續展開除息，其中新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG、元大...

貝萊德喊發行十檔ETF 首檔商品009813掛牌 金管會主委站台

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ET...

六檔台股ETF商品 換股生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國...

14檔ETF發威 單季漲逾兩成

台股昨（20）日開高走高，加權指數大漲386點，收在27,688點，再度改寫史上收盤新高。三個月以來，台股大漲超過4,3...

ETF投資博覽會 人氣熱

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。