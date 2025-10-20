快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

六檔台股ETF商品 換股生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國泰股利精選30、中信臺灣智慧50等共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，六檔台股ETF總資產規模為1,063億元，相關成分股納入和刪除變動將自今（21）日起生效。

規模739億元的國泰台灣科技龍頭追蹤特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次在檔30成分股中新增旺矽、刪除矽力*- KY一檔，主因來自科技股市值變動所致。此外，本次調整也提高台積電權重對齊大盤，以昨日收盤台積電占大盤比重來看，約占43.24%。

同屬科技主題ETF的野村臺灣新科技50規模也有113.39億元，追蹤特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各九檔。

鎖定中小型的富邦臺灣中小ETF，追蹤中小型A級動能50指數且設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整；此次在50檔成分股中新增及刪除各45檔。富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，調整完成後標的指數預計將持有八成電子類股，餘為金融及傳產類股；其中電子類股又以電子零組件、資訊服務及電子通路等比重為高。近期台股震盪走升，截至10月20日，富邦臺灣中小近一季報酬率達19.4%，表現優於大盤與店頭市場，展現強勁動能反彈力，建議投資人可把握逢低機會。

FT臺灣Smart追蹤特選Smart多因子指數，成分股檔數非固定，此次在130檔成分股中新增及刪除各31檔。

國泰股利精選30是換股的六檔ETF中唯一的高股息ETF，追蹤指數為低波動股利精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各14檔。主要調降水泥與鋼鐵的傳產比重，新增半導體與其他電子類個股，為投資人納入低波動與息收兼具的優質企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

11月台股期指漲455點

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

相關新聞

九檔ETF上演一日填息 聚焦高股息、收益型主題

10月ETF密集除息周登場，昨（20）日共計有20檔股票ETF除息，受惠於主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）...

本周18檔ETF接棒除息

台股ETF 10月除息秀進入高峰，本周共有18檔陸續展開除息，其中新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG、元大...

貝萊德喊發行十檔ETF 首檔商品009813掛牌 金管會主委站台

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ET...

六檔台股ETF商品 換股生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國...

14檔ETF發威 單季漲逾兩成

台股昨（20）日開高走高，加權指數大漲386點，收在27,688點，再度改寫史上收盤新高。三個月以來，台股大漲超過4,3...

ETF投資博覽會 人氣熱

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。