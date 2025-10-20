六檔台股ETF商品 換股生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國泰股利精選30、中信臺灣智慧50等共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，六檔台股ETF總資產規模為1,063億元，相關成分股納入和刪除變動將自今（21）日起生效。

規模739億元的國泰台灣科技龍頭追蹤特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次在檔30成分股中新增旺矽、刪除矽力*- KY一檔，主因來自科技股市值變動所致。此外，本次調整也提高台積電權重對齊大盤，以昨日收盤台積電占大盤比重來看，約占43.24%。

同屬科技主題ETF的野村臺灣新科技50規模也有113.39億元，追蹤特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各九檔。

鎖定中小型的富邦臺灣中小ETF，追蹤中小型A級動能50指數且設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整；此次在50檔成分股中新增及刪除各45檔。富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，調整完成後標的指數預計將持有八成電子類股，餘為金融及傳產類股；其中電子類股又以電子零組件、資訊服務及電子通路等比重為高。近期台股震盪走升，截至10月20日，富邦臺灣中小近一季報酬率達19.4%，表現優於大盤與店頭市場，展現強勁動能反彈力，建議投資人可把握逢低機會。

FT臺灣Smart追蹤特選Smart多因子指數，成分股檔數非固定，此次在130檔成分股中新增及刪除各31檔。

國泰股利精選30是換股的六檔ETF中唯一的高股息ETF，追蹤指數為低波動股利精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各14檔。主要調降水泥與鋼鐵的傳產比重，新增半導體與其他電子類個股，為投資人納入低波動與息收兼具的優質企業。

