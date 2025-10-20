貝萊德喊發行十檔ETF 首檔商品009813掛牌 金管會主委站台

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ETF投資人台股部位不少，如果要分散配置到台股外市場，具高動能的美股應是首選，貝萊德未來三年將在台發行八至十檔產品。

貝萊德標普卓越50（009813）昨天在證交所掛牌典禮，不僅證交所董總連袂出席，更罕見的是金管會主委彭金隆親自出席，創下金管會主委出席ETF掛牌典禮首例。背後原因在於吸引國外機構來台投資是金管會推動亞洲資產管理中心政策的重要項目之一，而「貝萊德是第一個響應的。」

貝萊德是全球最大資產管理公司，上周才公布財報，到9月底所管理的資產規模高達13.46兆美元，年成長17.2%；旗下iShares安碩是全球最大ETF發行商，資產規模突破5兆美元，在全球超過25個市場提供超過1,600檔產品。以下是謝宛芝接受訪問內容摘要：

問：為何在此時進入台灣的ETF市場？

答：台灣已是亞洲第三大ETF市場，規模僅次於日本及中國大陸。但吸引我們進來這個市場的原因不只是規模，還有投資人擁抱ETF的行為。統計顯示，台灣ETF投資人數達1,500萬人，而且很多投資人透過定期定額來參與，運用ETF做資產配置。台灣的投資行為讓我們覺得應該參與這個市場，而且其他資產管理公司應該也會想進入這個市場。

問：為何選擇美股ETF作為第一檔產品？以後的產品規劃？

答：我們發現，在台灣的股票ETF中，有八、九成都在台股。台股本身是高度成長的市場，因此如果台灣投資人要分散配置到台股以外的市場，跟台股一樣具備高成長動能的美股應該是首選。

iShares是全球最大ETF發行商，在全球已有1,600多檔產品，包括許多創新產品。未來三年，我們希望可以在台灣發行八~十檔產品，讓本地投資人在不用換匯、不用額外開戶的情況下，透過ETF這種簡單透明的投資工具來進行資產配置。

問：金融市場不確定因素多，投資人如何因應？

答：我要引用貝萊德董事長芬克（Larry Fink）6月在「金融時報」專欄的說法：「我們對未來七年的了解多於對未來七天」。也就是說，短期雜音多，造成金融市場波動大，投資時應該放眼的是長期大趨勢，而不是忙著做波段操作。

貝萊德看好的長期趨勢包括人工智慧（AI）應用擴大、人口老化、氣候變遷、地緣政治及供應鏈重組等，這是未來五年、十年、甚至20年的長期趨勢，不會因為誰當選總統就改變。而且，美股的特色就是「熊短牛長」，擇時進出很危險，很容易錯過長期漲勢。

問：你自己的投資哲學？

答：貝萊德的投資哲學是長期持續投資，我自己也是這麼做，採取的是「懶人投資法」，就是長期定期定額。我在學生時代打工賺錢後就開始定期定額，投資美股基金；後來去香港工作，參加香港退休金計畫強積金（MPF）時選的是2040到期的目標日期基金；在公司退休金計畫則是選擇貝萊德環球資產配置基金。現在009813上市，我也考慮要納入投資組合了。

