本周18檔ETF接棒除息

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股ETF 10月除息秀進入高峰，本周共有18檔陸續展開除息，其中新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG、元大高股息ETF換算年化配息率逾9%，吸引不少投資人提前上車參與除息。

根據統計，此波台股ETF除息秀，新光臺灣半導體30以單季配息0.65元刷掛牌來新高，單期現金股利殖利率3.0%，換算年化配息率達12.1%。永豐台灣ESG、元大高股息年化配息率也分別有10.0%、9.3%。由於高配息吸睛，10月來受益人數也大增，其中元大高股息單周受益人增加逾1.8萬人，新光臺灣半導體30近一周受益人也成長2,097人。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，最新台積電法說釋出樂觀展望，反映先進製程需求強勁，台積電在AI相關客戶需求維持穩健，並非僅由單一客戶驅動。

另外非AI終端市場在拉庫存接近尾聲後，目前產能已觸底並出現溫和復甦，反映在手機、PC與消費電子的訂單能見度改善。台灣半導體供應鏈中，目前躍居全球「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」等關鍵地位，全球AI需求暢旺下，有望在2026年甚至2027年，帶動半導體展現新一輪成長動能。

詹佳峯指出，今明兩年科技股仍是股市投資主軸，儘管美科技巨頭相繼出現AI永動機現象，造成市場一度擔憂AI恐有泡沫化的隱憂，根據高盛研究顯示，以美國目前AI投資僅占GDP比重尚不足1%來看，與人類歷史技術革命時代（如鐵路、IT等）投資占比高峰期有2%到5%相比，現階段AI仍屬早期階段，離過熱仍有明顯距離。未來全球預料仍將持續擴大AI基建投資，最大的受惠族群中，又半導體股將扮演開路先鋒，未來將領先其他市場競爭者，繼續大啖AI晶片、ASIC晶片、AI伺服器、HPC高速運算等商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

