九檔ETF上演一日填息 聚焦高股息、收益型主題

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
10月ETF密集除息周登場，20日共計有20檔股票ETF除息。聯合報系資料照
10月ETF密集除息周登場，昨（20）日共計有20檔股票ETF除息，受惠於主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）、群益半導體收益、FT臺灣永續高息等以高股息為主題的ETF紛紛上演一日填息行情。

而上周五（17）日先除息的台新AI優息動能也兩個交易日完成填息，合計約19.61萬投資人資本利得及股息雙雙落袋。

隨著美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號、投資人對地區銀行的疑慮降溫、日本傳出自民黨和維新會有望簽署聯合執政協議消息，日股及台股同樣也再創歷史新高，帶動相關股票ETF的填息動能。

昨日上演一日填息的有中信成長高股息、群益半導體收益、FT臺灣永續高息、凱基台灣AI 50、野村趨勢動能高息、中信全球高股息、兆豐電子高息等權、群益道瓊美國地產、中信亞太高股息；以投資區域來看，有六檔台股ETF、三檔海外ETF；若從類型區分，主要集中在高股息、收益型ETF上。

值得一提的是群益半導體收益，本季每受益權單位除息0.22元，換算單季配息殖利率有1.07%，配息來源100%源自於以實現資本利得，前三大持股依序為台積電17.65%、聯發科9.39%、日月光投控6.57%，昨日受惠於主要持股發威，其中，台積電盤中股價逼近1,500元整數關卡，帶動今年完成季季填息，四季分別花費12、六、一、一個交易日。有參與此次除息的投資人可於11月14日領到息收。

群益半導體收益經理人謝明志表示，AI需求快速擴張，需求長線成長趨勢明確，並且已由核心大廠擴散至供應鏈上下游，形成獲利上修的良性循環，台灣半導體產業更在其中扮演核心關鍵角色，自主IC設計、半導體製程、封裝測試等等皆雨露均霑，甚至在全球供應鏈中具有不可替代性的地位，成長動能可期。

台股再度創新高，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，想進場但又擔心受傷的話，可以留意除息的台股ETF，提醒投資人除息後股價會扣掉配息金額，因此價格會較除息前還低，正是逢低布局加碼扣的好時機，之後若順利填息，還能有機會再賺價差，可說是一魚兩吃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

