滙豐銀行協助貝萊德發行在台首檔ETF

滙豐銀行今宣布為貝萊德 (BlackRock) 投信在台灣市場發行其第一檔指數股票型基金 (ETF)，提供基金會計與股務代理服務。

由貝萊德投信募集發行的「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」 (ETF 代號：009813) 受益憑證，是貝萊德集團首次將旗下iShares品牌產品引進台灣，提供台灣投資人多元化的投資選擇。

滙豐（台灣）商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示，協助貝萊德在台灣成功推出首檔ETF產品，再次展現了滙豐提供全方位證券服務的雄厚實力，這也是我們全力幫助全球資產管理公司進入亞洲這個蓬勃發展市場的堅定承諾。

此項委任突顯了滙豐作為全球資產管理公司的信賴夥伴，透過基金類產品穩健且具備高擴展性的架構，協助客戶成功掌握亞洲投資人日益增長的投資需求帶來的機會，拓展市場版圖。

自2003年ETF在台上市以來，已成為台灣成長最快速的投資產品之一，目前ETF總資產管理規模已達到1,950億美元，廣受一般投資人與機構投資人青睞，穩居亞洲第三大市場。

貝萊德ETF資本市場及平台部亞太區主管Derek Dei表示，發行台灣首檔iShares ETF是個重要的里程碑，這歸功於與關鍵夥伴的緊密合作關係。期待能進一步深化這些夥伴關係，以建構全面性的iShares ETF產品系列，為台灣ETF市場的持續發展做出貢獻 。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。