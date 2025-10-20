國際重量級業者加入台股市場 摩根投信首檔主動ETF10月22日掛牌

證交所推動「亞洲資產管理中心」擴大國際資產管理業者來台投資政策再添重要進展。全球重量級主動式ETF發行人－摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）在台設立的摩根投信，將於證交所推出其全台首檔主動式ETF，為台灣資本市場寫下國際合作新頁。由摩根投信募集發行的「摩根大美國領先科技主動式ETF」，即主動摩根美國科技（00989A）將自10月22日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

摩根資產管理集團為國際首屈一指的投資管理機構，總資產管理規模高達3.8兆美元，憑藉其橫跨全球的專業研究團隊與深厚的市場洞察，摩根已成為主動式ETF領域的全球領航者。此次摩根決定以台灣為全球布局主動式ETF的重要市場，充分展現了台灣資本市場的活力與龐大的成長潛力，更彰顯台灣作為國際資產管理樞紐的成熟度與吸引力。

證交所表示，摩根資產管理集團ETF產品登台，象徵國際頂尖主動式ETF領導品牌正式進軍台灣市場，這不僅豐富了台灣ETF市場商品選擇性，更體現了台灣在資產管理專業、市場成熟度及金融創新等面向備受國際肯定。未來，證交所將持續強化ETF市場產品多元化及資訊透明，致力於打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。

證交所表示，根據摩根投信送件資料顯示，主動摩根美國科技ETF主要投資於美國具創新能力領先、增長潛力遭到低估的科技與運用科技驅動成長產業的有價證券。該檔ETF著重基本面選股，掌握投資市場價格尚未完全反映真實價值的公司，並重視投資標的公司商業模式開創性，潛在市場龐大，特有競爭優勢及是否具備良好的管理團隊，以充分參與多元化的科技趨勢題材。另該基金無設定績效指標。有關該檔ETF的完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達199檔（含被動式ETF 189檔及主動式ETF 10檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。