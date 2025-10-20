貝萊德首檔ETF正式掛牌證交所 台灣成為亞太新重點市場

國際重量級資產管理龍頭貝萊德集團（BlackRock, Inc.）在台設立貝萊德投信正式進軍臺灣ETF市場！由貝萊德投信發行的首檔ETF產品-貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF(009813)10月20日正式在證交所掛牌上市。貝萊德集團近期在台灣擴大布局，該檔 ETF為貝萊德集團於台灣首次引進旗下iShares品牌產品，繼日本、香港、新加坡和澳洲後，選擇台灣成為亞太區最新開拓的ETF市場據點，彰顯亞洲資產管理中心政策對國際級資產管理業者的吸引力，也代表台灣資本市場將迎來更多兼具多元策略與國際品質的ETF產品。

為慶祝首檔iShares ETF品牌產品加入上市行列，貝萊德投信10月20日上午舉行盛大隆重的掛牌典禮，金管會主委彭金隆蒞臨現場致詞表示，這次國際最大資產管理集團加入台灣市場深具指標意義，政府為成功打造台灣成為亞洲資產管理中心，有五大不可或缺要素，分別是引進國際人才與擴大目標客群、鼓勵國內外機構參與、強化資金來源、多元化與國際化商品、以及強而有力的政策誘因。特別感謝貝萊德集團加入台灣ETF市場及參與台灣週活動，代表台灣資本市場被世界看見與重視，並期許貝萊德集團持續投資台灣市場，作為台灣與世界的橋樑與通道，吸引更多國際資產管理公司及國際人才加入，共享亞洲資產管理中心的成長契機。

證交所董事長林修銘表示，貝萊德為全球資產管理業領導者，管理規模達12.5兆美元，iShares品牌為全球最大ETF系列，產品逾1,600檔、規模超過5兆美元。這次iShares ETF掛牌，顯示台灣作為亞洲前三大ETF市場的吸引力與潛力。貝萊德投信引進國際級投資管理經驗，為投資人提供便利的美股配置工具，相信這次合作也將開啟貝萊德集團和台灣資本市場長遠的互信和共榮。證交所將持續配合政府政策推動外國資產管理業者擴大投資，攜手主管機關與各家投信及市場參與者，共同打造創新、穩健、具國際競爭力的ETF生態系。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，貝萊德投信於台灣推出首檔ETF產品是深耕台灣超過20年的重要里程碑，也是iShares布局台灣市場的第一步，貝萊德集團所扮演的角色是將全球客戶資金帶進投資台灣，這次iShares首檔在台ETF在證交所掛牌上市，展現對台灣市場的長期承諾。貝萊德投信致力於為台投資人提供兼具全球布局、投資潛力與管理效率的產品，未來將持續結合對本地市場的專業洞察與全球經驗，並透過iShares平台持續打造完整的產品線，協助投資人掌握全球投資機會，促進台灣與國際資本市場雙向互通。

自金管會推動亞洲資產管理中心政策，已有多家外資業者首次加入臺灣ETF市場，展現國際資產管理業者對台灣ETF市場發展前景深具信心，預期未來將吸引更多國際資產管理業者將台灣視為亞太區資產管理與投資決策中心。證交所未來也將持續扮演關鍵角色，強化台灣資本市場的國際合作與對接，推動實現台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。