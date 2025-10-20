台積電再迎資金活水 00881、00935等六檔熱門台股ETF換股了

臺灣指數公司20日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦臺灣中小（00733）、FT臺灣Smart（00905）、國泰股利精選30（00701）、中信臺灣智慧50（00912）等共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自10月20日交易結束後生效（亦即10月21日起生效）。

國泰台灣科技龍頭追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，在此次在檔30成分股中新增及刪除各一檔。新增成分股有旺矽；刪除成分股則為矽力*-KY。此外，本次調整也提高台積電權重比重對齊大盤，以10月20日收盤台積電占大盤比重來看，約占43.24%。

野村臺灣新科技50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各九檔。新增成分股有欣興、弘塑、譜瑞-KY、中美晶、光聖、精測、穎崴、達發、愛普*；刪除成分股則為光寶科、華邦電、威盛、智原、穩懋、景碩、力旺、家登、矽力*-KY。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各45檔。且指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

新增成分股有卜蜂、上曜、東和、聚陽、東元、華電、華新、五鼎、中華、長榮鋼、麗正、仁寶、英業達、佳能、技嘉、友達、興勤、義隆、強茂、國建、愛山林、興富發、東森、八方雲集、台產、聯邦銀、統一證、遠百、禾伸堂、文曄、日電貿、國精化、十銓、群益證、華孚、藥華藥、力智、睿生光電、天虹、昇陽半導體、台虹、富鼎、宇瞻、百和興業-KY、豐泰。

刪除成分股則為華城、中砂、宏泰、億泰、喬山、宇隆、致茂、倫飛、漢唐、三商電、偉詮電、京元電子、全新、櫻花建、台中銀、晟銘電、德律、偉訓、智原、欣興、健鼎、建碁、新日興、創意、辛耘、瑞鼎、海華、神達、鈞興-KY、全訊、達興材料、乙盛-KY、 jpp-KY、精成科、帆宣、光聖、鈺邦、保瑞、愛普*、采鈺、富世達、勤誠、東哥遊艇、全國、世紀鋼。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，檔數非固定，在此次在檔130成分股中新增及刪除各31檔。

新增成分股有華友聯、勝一、春源、豐興、劍麟、汎德永業、華通、楠梓電、國巨*、廣宇、精元、固緯、中航、台驊控股、奇鋐、融程電、華擎、牧德、碩天、麗豐-KY、泰博、臻鼎-KY、東科KY、乙盛-KY、崇越、群益證、穎崴、勤誠、鼎炫-KY、豐泰、新保 。

刪除成分股則為三芳、儒鴻、堤維西、亞德客-KY、東鹼、美時、東和鋼鐵、厚生、華碩、億光、研華、冠德、皇昌、日勝生、榮運、華航、台產、凱基金、大立光、一零四、全科、京鼎、新至陞、瑞智、鈞興-KY、三星、帝寶、寶成、福興、泰銘、百和。

國泰股利精選30追蹤臺灣指數公司低波動精選30指數，在此次在檔30成分股中新增及刪除各14檔。新增成分股有遠東新、聯電、可成、華航、長榮航、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、威健、聯詠、中租-KY、可寧衛、宏全。刪除成分股則為台泥、廣隆、長興、生達、中鋼、大成鋼、三陽工業、聯強、台航、台新新光金、國票金、王道銀行、上海商銀、泰銘。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各三檔。新增成分股有川湖、健策、康霈*。刪除成分股則為台泥、陽明、和碩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。