00985B首度配息登場！預估年化配息率5.74% 領先同類短債ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群益ESG投等債0-5首次配息資訊。（資料來源:投信官網、2025/10/20，預估年化配息率採10/20收盤價計算）
根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益ESG投等債0-5（00985B）公告首次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.048元。以20日收盤價10.04元來推算，預估單次配息率近0.48%，年化配息率約5.74%。本次除息日訂11月5日，收益分配發放日則訂11月28日，因此，想參與00985B首次領息的投資人，最晚需在11月4日買進。

財富管理專家表示，聯準會雖於9月重啟降息，不過在川普執政下，市場波動與不確定性因素仍高，也導致整體的降息預期反反覆覆，進而增添債券投資難度。面對債市前景未明，投資人可適度配置對利率敏感度較低的短天期投資等級債，以抵禦利率波動的風險，且若如期降息，價格亦能同步受惠，是個兼具收益來源、攻守兼備的好選擇。

財富管理專家表示，今年短債相關ETF受益人逆勢增加，其中00985B更是今年債券ETF新增受益人數第二多的債券ETF，增加約1.4萬人，僅次於群益優選非投等債（00953B），對比今年債券ETF受益人屢創新低，更突顯投資人對短債ETF的青睞程度。

市場法人指出，在美中衝突升溫、美國私募債問題等衝擊下，不確定風險上升，資金湧入避險資產，其中以投等債資金流入最多，突顯投資人對信評良好債券的需求依然穩健。面對利率路徑仍存變數，此時債市投資應著眼於存續期短、收益表現佳的投等債。進一步觀察3檔短天期投等債ETF最新一次配息表現，00985B的預估年化配息率達5.74%，居於短天期投等債ETF之首，長期存債的投資人不妨透過00985B來參與行情，又可滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

