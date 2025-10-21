他想賣0050改買台積電！網勸留下：短線交易成本更高

台股20日台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元，股價表現持續亮眼。一名網友在 Dcard 股票板發文，表示自己目前手中持有台灣50（0050），正考慮是否賣掉後，將六成資金配置至台積電、四成投入 S&P500。他好奇這樣是否比持有 0050 更好，或應繼續留著不動，並向板上請益。此問題掀起熱烈討論，焦點圍繞「ETF與個股投資差異」及「資產配置策略」。

原PO坦言，自己對投資仍是新手，單純想提升報酬率，才會萌生直接持有台積電的想法。然而有網友立刻指出，0050 本身台積電持股比重已超過六成，若轉換成個股投資，實際效果差異不大，反而失去 ETF 汰弱留強的優勢。也有人提醒，賣掉0050除了產生成本外，還會增加投資集中風險，對小白而言未必划算。

多數網友建議原 PO「繼續留著0050」，因為台灣50除了台積電，還包含其他大型權值股，能分散風險，長期投資更穩健。有留言指出「0050適合長期，短線交易成本太高」、「想配置台積電，不如直接額外加碼，而不是清掉ETF」。也有人認為若真的想重壓個股，應等台積電出現明顯修正後再進場。

另有網友提出更廣泛的資產配置建議，認為台灣市場波動及政治風險較高，可以透過開設海外券商帳戶，讓美股或 S&P500 的比重高於台股，分散風險更穩健。部分人則分享閱讀投資書籍與文章的重要性，強調新手應先建立長期心態與投資邏輯，而不是急於調整部位。

也有不同聲音指出，台積電雖是核心資產，但外資持股超過七成，顯示散戶在股權結構中影響力有限，與其盲目追隨，不如專注於規劃投資策略。整體而言，板上多數人傾向保留0050，視需求額外配置台積電與美股 ETF，提醒新手「不要為了短期獲利，忽略了長期分散與穩健的重要性」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。