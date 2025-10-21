後悔買00878等高股息⋯想換0050！網籲：保留原部位、股息買市值型

股票標的的選擇一直都是一門學問，一名網友在 Dcard 股票板發文，坦言自己在4月「川普之亂」進場後，依長輩建議買進 00878、0056、00919 等高股息 ETF，但近期爬文才發現高股息投資較適合退休族，對年輕人未必划算，因此考慮改投市值型 0050。她提出三種方案：趁台股高點賣出全數轉換、直接保留高股息再定期定額 0050，或是等股市回檔再轉換，並附上目前投資組合資產圖表，請教網友正確做法。

該網友同時附上資產現況截圖，顯示其目前持有元大高股息（0056）1,800股，市值約6.6萬元；國泰永續高股息（00878）2,000股，市值約4.2萬元；群益台灣精選高息（00919）2,000股，市值約4.2萬元；以及凱基全球菁英55（00926）1,000股，市值約2.2萬元。整體投資市值合計約17.5萬元，其中以元大高股息占比最高，顯示投資組合集中於高股息標的。

貼文引起廣泛討論，不少網友直言「年輕就該存市值型」，認為高股息 ETF 長期報酬不如大盤，建議應果斷調整，甚至有人建議「高股息全賣，直接轉 0050」，或「先進一半，剩下分期投入」，主張越早切換越能享受長期複利。也有人點名 00926 全球菁英 55 表現不錯，可視為補充選項。

另有部分網友持折衷意見，建議「賣一半、留一半」，高股息繼續領配息，股息再投入0050，等於用股息養市值型；或是先保留原有部位，等市場重挫時再轉換，避免高點全數出清卻無法承受短線波動。還有人提醒「怕的是一直問卻不執行」，點出行動比討論更重要。

也有反對聲音指出，若市場回檔，高股息穩定配息反而能安撫心態，「要崩了就知道每季配息多舒服」，甚至有人主張「股市千變萬化沒有標準答案」，最重要的是根據年齡、金流與風險承受度制定策略。部分留言則質疑「買一堆高股息就是不會買0050」，甚至直言「高股息輸市值型輸到脫褲」。

綜合來看，多數網友認同市值型 ETF 更適合年輕人長期累積財富，但對於高股息持股是否該立即出清，仍存有分歧。有人鼓勵趁早轉換，有人則建議循序漸進，甚至利用質押或股息再投入方式同時兼顧。本業穩定、長期定期定額仍被視為投資小白最穩健的起點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。