快訊

王大陸閃兵案再延燒 修杰楷、陳柏霖清晨遭拘提狼狽畫面曝光

雨襲宜蘭...蘇澳鎮發布土石流紅色警戒 連夜撤離兩個里列管住戶

經典共伴效應今天恐「絕對絕望」 颱風論壇：北部、宜蘭雨量跟瘀青沒兩樣

後悔買00878等高股息⋯想換0050！網籲：保留原部位、股息買市值型

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣掉高股息ETF改買市值型。記者曾原信／攝影
網友想賣掉高股息ETF改買市值型。記者曾原信／攝影

股票標的的選擇一直都是一門學問，一名網友在 Dcard 股票板發文，坦言自己在4月「川普之亂」進場後，依長輩建議買進 00878、0056、00919 等高股息 ETF，但近期爬文才發現高股息投資較適合退休族，對年輕人未必划算，因此考慮改投市值型 0050。她提出三種方案：趁台股高點賣出全數轉換、直接保留高股息再定期定額 0050，或是等股市回檔再轉換，並附上目前投資組合資產圖表，請教網友正確做法。

該網友同時附上資產現況截圖，顯示其目前持有元大高股息（0056）1,800股，市值約6.6萬元；國泰永續高股息（00878）2,000股，市值約4.2萬元；群益台灣精選高息（00919）2,000股，市值約4.2萬元；以及凱基全球菁英55（00926）1,000股，市值約2.2萬元。整體投資市值合計約17.5萬元，其中以元大高股息占比最高，顯示投資組合集中於高股息標的。

貼文引起廣泛討論，不少網友直言「年輕就該存市值型」，認為高股息 ETF 長期報酬不如大盤，建議應果斷調整，甚至有人建議「高股息全賣，直接轉 0050」，或「先進一半，剩下分期投入」，主張越早切換越能享受長期複利。也有人點名 00926 全球菁英 55 表現不錯，可視為補充選項。

另有部分網友持折衷意見，建議「賣一半、留一半」，高股息繼續領配息，股息再投入0050，等於用股息養市值型；或是先保留原有部位，等市場重挫時再轉換，避免高點全數出清卻無法承受短線波動。還有人提醒「怕的是一直問卻不執行」，點出行動比討論更重要。

也有反對聲音指出，若市場回檔，高股息穩定配息反而能安撫心態，「要崩了就知道每季配息多舒服」，甚至有人主張「股市千變萬化沒有標準答案」，最重要的是根據年齡、金流與風險承受度制定策略。部分留言則質疑「買一堆高股息就是不會買0050」，甚至直言「高股息輸市值型輸到脫褲」。

綜合來看，多數網友認同市值型 ETF 更適合年輕人長期累積財富，但對於高股息持股是否該立即出清，仍存有分歧。有人鼓勵趁早轉換，有人則建議循序漸進，甚至利用質押或股息再投入方式同時兼顧。本業穩定、長期定期定額仍被視為投資小白最穩健的起點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 市值型 ETF 台股 Dcard 川普 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

他想賣0050改買台積電！網勸留下：短線交易成本更高

50歲後別再「玩」投資！麻吉大哥爆倉30億的警示…這年紀該學會防守

相關新聞

後悔買00878等高股息⋯想換0050！網籲：保留原部位、股息買市值型

股票標的的選擇一直都是一門學問，一名網友在 Dcard 股票板發文，坦言自己在4月「川普之亂」進場後，依長輩建議買進 00878、0056、00919 等高股息 ETF，但近期爬文才發現高股息投資較適合退休族，對年輕人未必划算，因此考慮改投市值型 0050。她提出三種方案：趁台股高點賣出全數轉換、直接保留高股息再定期定額 0050，或是等股市回檔再轉換，並附上目前投資組合資產圖表，請教網友正確做法。

他想賣0050改買台積電！網勸留下：短線交易成本更高

台股20日台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元，股價表現持續亮眼。一名網友在 Dcard 股票板發文，表示自己目前手中持有台灣50（0050），正考慮是否賣掉後，將六成資金配置至台積電、四成投入 S&P500。他好奇這樣是否比持有 0050 更好，或應繼續留著不動，並向板上請益。此問題掀起熱烈討論，焦點圍繞「ETF與個股投資差異」及「資產配置策略」。

九檔ETF上演一日填息 聚焦高股息、收益型主題

10月ETF密集除息周登場，昨（20）日共計有20檔股票ETF除息，受惠於主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）...

本周18檔ETF接棒除息

台股ETF 10月除息秀進入高峰，本周共有18檔陸續展開除息，其中新光臺灣半導體30（00904）、永豐台灣ESG、元大...

貝萊德喊發行十檔ETF 首檔商品009813掛牌 金管會主委站台

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ET...

六檔台股ETF商品 換股生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、FT臺灣Smart、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。