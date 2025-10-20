年輕敢開槓桿不代表亂衝！勳仔提醒：選全市場指數才有保命底氣

在前面的章節中，勳仔介紹了生命週期投資法， 也就是要在年輕的時候開槓桿，分散人生不同時期的資產曝險。在第三章介紹的指數節稅多元收益投資法， 藉由期貨與選擇權可以利用低成本開槓桿的特性，做全市場的指數投資。

雖然生命週期投資法看似美好，我們還是要記得： 投資前一律考慮風險再想報酬，投資是一場馬拉松，能笑到最後的才是真正贏家。如何在槓桿跟控制風險之間取得平衡，是相當重要的課題。

槓桿投資 應針對全市場指數

既然風險管理很重要，那麼如何在善用槓桿投資的同時又盡量降低風險呢？第一個建議就是槓桿投資的標的以全市場指數投資為主，不鼓勵用槓桿投資個股。

原因很簡單，因為槓桿等於是讓部位曝險更多，投資個股若一次踩雷，遇到公司倒閉或變成雞蛋水餃股下市，我們的資產將一夕之間蒸發。而投資全市場指數，縱使某一檔股票爆雷，對整體指數的影響都還在可控範圍，這非常關鍵。

做槓桿投資雖然可以接受虧損，但最重要是要能保有底氣，不被市場掃出去，所以如果篤信生命週期投資法而想嘗試槓桿的朋友，最建議的標的就是全市場指數。

另一個建議槓桿投資盡量只用全市場指數當作標的之原因，是流動性風險。全市場指數交易量往往比個股的交易量還要大好幾個量級，流動性充足。

當發生黑天鵝事件，市場情緒恐慌，散戶甚至法人都會急於賣出，這時個股標的往往出現人踩人的恐慌性賣壓，導致流動性不足，無人接盤，股價呈現無量連續跌停鎖死。對單純沒開槓桿的存股族來說，可能最差也就是看盤軟體刪一刪，半年後再來看就好。而對開了槓桿的投資人來說，因為槓桿會有時間跟機會成本，可能會想設定停損點，觸到停損點後就市價平倉，以控制最大虧損。但有可能這時個股流動性已枯竭，市場沒人要接單，導致連續好幾天的無量跌停而無法平倉，市價就會超過停損點位置很遠，如果槓桿倍數又開得太大，等到好不容易跌停打開，基本上帳戶已受重傷！

對比個股，大盤指數的交易量非常大，很難發生大盤指數一天跌停，且連續兩天大盤指數跌停的情況，史無前例，主要是因為大盤指數的流動性夠佳，很難鎖多日跌停，這點對槓桿投資人非常重要—在觸發停損的點位要能夠順利出清部位或至少降低槓桿，盡量保存剩餘資產。

舉個2025年才發生的例子：讓我們回到2025年4月7日，一個在台股歷史留名的一天。在那之前的4月3日，美國川普政府發布了對等關稅政策，對許多國家課以非常高的關稅，政府一頒布，全球股市崩跌數日，台灣因逢清明連假，股市沒開盤。等到連假後的第一個台股交易日，不意外，開盤即封盤，大部分個股跟大盤指數一路鎖死跌停，想停損的人完全跑不掉，因為市場全部人都在拋售，卻沒有少人願意接掉下來的刀子。那時是恐慌感最大的時候，因為完全不知道底部在哪裡，有開槓桿的投資人壓力更大！

所幸大盤在恢復交易日第一天的夜盤就打開跌停， 讓做台指期跟台指選的槓桿投資人有機會停損殺出，至少還可以保全大部分資產。但如果是融資買權值股鴻海的投資人，就沒這麼幸運了。 金尉《工程師勳仔40歲前退休計畫：指數節稅多元收益投資法 低風險避開0050正2盲點》，作者：勳仔

不像大盤指數跌停鎖死只鎖了1天，大盤投資人還有機會可以趕快認賠殺出，避免傷害擴大。鴻海股票是直接跌停鎖死3天，讓想停損出場的個股投資人直接被「關廁所」數日，如果原本想說鴻海是權值股，開槓桿風險也相對不會太高，進而使用像融資這類型槓桿工具的投資人來說，關廁所3天的跌幅再加上槓桿倍數，等到3天跌停打開後，融資也被斷頭了，可能幾天內帳戶就從獲利滿滿變成負債累累。

所以考量系統性風險可能會引發的個股流動性枯竭問題，選擇槓桿標的，勳仔還是推薦指數，因為它在面臨系統性風險時至少還有救，如果槓桿開在個股，就只能祈禱跌停打開之時，還有身家可以停損了！

（本文摘自金尉《工程師勳仔40歲前退休計畫：指數節稅多元收益投資法 低風險避開0050正2盲點》，作者：勳仔）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。