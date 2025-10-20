想靠槓桿放大報酬？小心「正2」長期盤整時淨值默默流血

近幾年有越來越多人認可生命週期投資法的觀念， 希望提高年輕時候的曝險，因此有滿多人轉而持有元大台灣50正2（00631L）這類型全市場指數的槓桿型ETF。也因此勳仔在推廣這套投資法的過程，最常被問到的是這套「指數節稅多元收益投資法」對比簡單無腦買00631L，有什麼優勢呢？

00631L的優勢之一是同樣有節稅效果。00631L主要成分股是台指期，所以它受惠於期貨較低的持有成本跟逆價差優勢，而且這檔槓桿型ETF也不配息，所以對高所得族群來說，除權息旺季的除權息一樣是透過逆價差貢獻在00631L的淨值中。

槓桿型ETF在發行時，說明書需要載明ETF預期槓桿的倍數，發行公司會每日對資產部位做調整，讓當日的槓桿比例能夠盡量貼進目標。以00631L來說，發行公司需要每天調整部位，讓其每日槓桿倍率約略等於2。 金尉《工程師勳仔40歲前退休計畫：指數節稅多元收益投資法 低風險避開0050正2盲點》，作者：勳仔

所以對對比指數節稅多元收益投資法，槓桿型ETF的 槓桿倍數沒有調整彈性，另外因為需要每日調整部位到槓桿倍率是單日2倍正向，需要頻繁交易進出成分部位， 這也使內扣費用變高。

還有，也因為00631L需要做到單日2倍正向的槓桿，所以它會有盤整耗損。槓桿型ETF最大的隱憂，就是如果連結標的長期來回區間波動，走不出大趨勢，一 直處於盤整，縱使原型的報酬率完全沒有出現任何虧損， 槓桿型ETF仍會不斷耗損，例如圖表3-5-1：

從Day1到Day4，加權指數僅僅來回區間波動，最終回到原始點位，所以累積漲幅為0%。

不過因為正2 ETF是每天正向2倍，到了Day4， 我們可以看到雖然原始指數是沒有任何虧損，但是正2 ETF 卻已經出現0.942%的盤整耗損了。

指數節稅多元收益投資法納入了選擇權賣方的操作，而選擇權的賣方反而最喜歡盤整，因為盤整中能把選擇權的時間價值轉成收益，這個是單純買進槓桿型ETF所沒有的優勢。

（本文摘自金尉《工程師勳仔40歲前退休計畫：指數節稅多元收益投資法 低風險避開0050正2盲點》，作者：勳仔）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。