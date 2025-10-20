00934、00927等高息ETF一日填息囉 超過19萬投資人價差、股息都賺

10月的ETF除息周登場，20日共計有20檔股票ETF除息，受惠於美、日、台等主要股市走揚，激勵中信成長高股息（00934）、群益半導體收益、FT臺灣永續高息等九檔ETF上演一日填息行情，合計19.11萬投資人資本利得及股息雙雙落袋。

隨著美國在貿易問題上向中國大陸釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行的疑慮降溫，美股四大指數17日除了費城半導體指數外，其餘三大指數均收紅；20日的日股受惠於自民黨和維新會簽署聯合執政協議，受此消息激勵，日本股市大漲超過3%，再創盤中新高、而台股同樣也再創歷史新高，終場大漲386點收上27,688點，帶動相關股票ETF的填息動能。

今日盤中填息的有中信成長高股息、群益半導體收益、FT臺灣永續高息、凱基台灣AI50、野村趨勢動能高息、中信全球高股息、兆豐電子高息等權、群益道瓊美國地產、中信亞太高股息；以投資區域來看，有六檔台股ETF、三檔海外ETF；若從類型區分，主要集中在高股息、收益型ETF上。

在20檔今日除息個股票ETF，以17日收盤價換算，單期配息率依序為國泰台灣領袖50的4.81%、富邦臺灣中小2.20%、主動安聯台灣高息1.98%、中信日經高股息1.55%、野村全球航運龍頭1.49%、FT臺灣SMART的1.49%、中信臺灣智慧50的1.43%、群益半導體收益1.07%、富邦美國特別股0.95%、富邦入息REITs+的0.89%、富邦特選高股息30的0.73%、群益道瓊美國地產0.61%、中信亞太高股息0.59%、中信全球高股息0.55%、中信成長高股息0.48%、兆豐電子高息等權0.46%、富邦臺灣優質高息0.46%、野村趨勢動能高息0.37%、FT臺灣永續高息0.32%、凱基台灣AI 50的0.26%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。