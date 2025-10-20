滙豐銀行協助貝萊德發行在台首檔 ETF

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐銀行20日正式宣布，為貝萊德 (BlackRock) 投信在台灣市場發行其第一檔指數股票型基金 (ETF)，提供基金會計與股務代理服務，展現滙豐身為亞洲專業ETF證券服務機構的領先實力與地位。

由貝萊德投信募集發行的「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」 (ETF 代號：009813) 受益憑證，是貝萊德集團首次將旗下iShares品牌產品引進台灣，提供台灣投資人得以參與全球規模首屈一指的ETF產品，拓展多元化的投資選擇。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示：「協助貝萊德在台灣成功推出首檔ETF產品，再次展現了滙豐提供全方位證券服務的雄厚實力，這也是我們全力幫助全球資產管理公司進入亞洲這個蓬勃發展市場的堅定承諾。」

此項委任突顯了滙豐作為全球資產管理公司的信賴夥伴，透過基金類產品穩健且具備高擴展性的架構，協助客戶成功掌握亞洲投資人日益增長的投資需求帶來的機會，拓展市場版圖。

何汝平強調：「藉由我們成熟的證券服務實力和強大的在地優勢，滙豐很榮幸能持續支持台灣 ETF 市場的創新與國際連結。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50

