美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

10月底前還有這13檔債券ETF將除息，投資人可以把握這幾天最後買進時機參與除息，其中，年化配息率超過5%總共有四檔，依序為第一金優選非投債（00981B）達8.98%、國泰新興投等債（00726B）達6.02%、元大優息投等債（00968B）達5.47%，以及元大投資級公司債（00720B）達5.39%。

聯準會在9月宣布降息1碼後，主席鮑爾明確表示，這是預防性降息，接下來市場仍高度預期年底前持續降息的可能性，第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息所帶來的資金行情，推升表現空間，

王心妤指出，降息循環啟動，但美中關稅衝突、移民政策，加上美國政府關門等因素，仍帶來不確定影響。王心妤提醒，市場持續關注已延宕逾三周的美國政府關門危機，美國政府關門未解，民主、共和兩黨預算協商僵持不下，遲未通過臨時撥款法案，聯邦政府經費沒著落，各界預期關門時間恐拉長至感恩節前後，市場仍將在不確定因素干擾下持續震盪，投資組合中宜納入防禦性資產，以因應市場較大波動變化。

此時宜挑選存續期較短的債券，強化投資防禦力，同時也較不受利率波動影響，此外，隨著降息，利率有下行空間，也可望帶動債券價格上漲，短天期非投資等級債券ETF正具備進可攻、退可守特性，適時現階段納入資產配置中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。