快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10月底前這幾檔債券ETF將除息。（資料來源：CMoney）
10月底前這幾檔債券ETF將除息。（資料來源：CMoney）

10月底前還有這13檔債券ETF將除息，投資人可以把握這幾天最後買進時機參與除息，其中，年化配息率超過5%總共有四檔，依序為第一金優選非投債（00981B）達8.98%、國泰新興投等債（00726B）達6.02%、元大優息投等債（00968B）達5.47%，以及元大投資級公司債（00720B）達5.39%。

聯準會在9月宣布降息1碼後，主席鮑爾明確表示，這是預防性降息，接下來市場仍高度預期年底前持續降息的可能性，第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息所帶來的資金行情，推升表現空間，

王心妤指出，降息循環啟動，但美中關稅衝突、移民政策，加上美國政府關門等因素，仍帶來不確定影響。王心妤提醒，市場持續關注已延宕逾三周的美國政府關門危機，美國政府關門未解，民主、共和兩黨預算協商僵持不下，遲未通過臨時撥款法案，聯邦政府經費沒著落，各界預期關門時間恐拉長至感恩節前後，市場仍將在不確定因素干擾下持續震盪，投資組合中宜納入防禦性資產，以因應市場較大波動變化。

此時宜挑選存續期較短的債券，強化投資防禦力，同時也較不受利率波動影響，此外，隨著降息，利率有下行空間，也可望帶動債券價格上漲，短天期非投資等級債券ETF正具備進可攻、退可守特性，適時現階段納入資產配置中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息 00726B國泰5Y+新興債 00981B第一金優選非投債 00968B元大優息投等債

延伸閱讀

國泰金（2882）迎落後補漲行情？專家指「3關鍵」：有滿足上漲就只等時間

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

陸中小銀行 密集下調存款利率

大陸新一輪降息降準將啟動

相關新聞

00919配息剛入帳…接棒買0056！真星華分享「類定期定額」實戰法

存股馬拉松，鳴槍起跑！0056買400股 上周領到00919的股息及部分回買後，剩餘資金大概要支撐9週，到12月中旬00878的配息進帳才有後續資金。 我的資金分配原則很簡單，就是以008

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定

為期三天的「ETF投資博覽會」圓滿落幕 民眾參與踴躍

由金融監督管理委員會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同...

美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

10月底前還有這13檔債券ETF將除息，投資人可以把握這幾天最後買進時機參與除息，其中，年化配息率超過5%總共有四檔，依...

獨家／幾百檔ETF掛牌 為何金管會主委彭金隆只出席這場？原因曝光

貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）20日於臺灣證交所掛牌上市，此...

今日除息前 市值型 ETF 00922規模突破400億元

台股屢創驚喜，今(2025)年以來市值型ETF在護國群山台積電（2330）、鴻海（2317）及台達電（2308）三大權值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。