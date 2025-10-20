聽新聞
0:00 / 0:00
00919配息剛入帳…接棒買0056！真星華分享「類定期定額」實戰法
存股馬拉松，鳴槍起跑！0056買400股
上周領到00919的股息及部分回買後，剩餘資金大概要支撐9週，到12月中旬00878的配息進帳才有後續資金。
我的資金分配原則很簡單，就是以00878、00919配息日為準，手上資金到最近一個配息日用完，再以新的配息用到下一個配息日，以此類推。好處是定期每周都有資金可用，缺點是每段時間投入的金額不一樣，所以是類定期定額。
嚴格的標準定期定額（例如每月1萬元整，1元不差），或畫虎不成反類犬的類定期定額（例如一下子5千元、一下子1.5萬元），我無法證明兩者的「未來績效」有什麼差別，不過這就是我所能做的事，也是實戰的真實面。
定期定額主要精神是分散價格風險、降低貪婪與恐懼情緒的影響、實踐持續買進的一種方法。我配合實戰需要，調整為類定期定額，同樣緊扣前述精神，具有類似的效果。以前這樣建倉00878與00919，以後也是這樣建倉0056。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言