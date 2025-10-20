00919配息剛入帳…接棒買0056！真星華分享「類定期定額」實戰法

存股馬拉松，鳴槍起跑！0056買400股

上周領到00919的股息及部分回買後，剩餘資金大概要支撐9週，到12月中旬00878的配息進帳才有後續資金。

我的資金分配原則很簡單，就是以00878、00919配息日為準，手上資金到最近一個配息日用完，再以新的配息用到下一個配息日，以此類推。好處是定期每周都有資金可用，缺點是每段時間投入的金額不一樣，所以是類定期定額。

嚴格的標準定期定額（例如每月1萬元整，1元不差），或畫虎不成反類犬的類定期定額（例如一下子5千元、一下子1.5萬元），我無法證明兩者的「未來績效」有什麼差別，不過這就是我所能做的事，也是實戰的真實面。

定期定額主要精神是分散價格風險、降低貪婪與恐懼情緒的影響、實踐持續買進的一種方法。我配合實戰需要，調整為類定期定額，同樣緊扣前述精神，具有類似的效果。以前這樣建倉00878與00919，以後也是這樣建倉0056。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。