快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息剛入帳…接棒買0056！真星華分享「類定期定額」實戰法

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
真星華領完00919股息後接力買進0056共400股，以00878、00919配息為節奏，採「類定期定額」分批投入，不求精準金額，只靠穩定買進分散風險、累積現金流，展開自己的存股馬拉松。本報資料照片
真星華領完00919股息後接力買進0056共400股，以00878、00919配息為節奏，採「類定期定額」分批投入，不求精準金額，只靠穩定買進分散風險、累積現金流，展開自己的存股馬拉松。本報資料照片

存股馬拉松，鳴槍起跑！0056買400股

上周領到00919的股息及部分回買後，剩餘資金大概要支撐9週，到12月中旬00878的配息進帳才有後續資金。

我的資金分配原則很簡單，就是以00878、00919配息日為準，手上資金到最近一個配息日用完，再以新的配息用到下一個配息日，以此類推。好處是定期每周都有資金可用，缺點是每段時間投入的金額不一樣，所以是類定期定額。

嚴格的標準定期定額（例如每月1萬元整，1元不差），或畫虎不成反類犬的類定期定額（例如一下子5千元、一下子1.5萬元），我無法證明兩者的「未來績效」有什麼差別，不過這就是我所能做的事，也是實戰的真實面。

定期定額主要精神是分散價格風險、降低貪婪與恐懼情緒的影響、實踐持續買進的一種方法。我配合實戰需要，調整為類定期定額，同樣緊扣前述精神，具有類似的效果。以前這樣建倉00878與00919，以後也是這樣建倉0056。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有三千萬股票能貸三千萬房貸？網：Excel會算但現實不一定撐得住

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

相關新聞

00919配息剛入帳…接棒買0056！真星華分享「類定期定額」實戰法

存股馬拉松，鳴槍起跑！0056買400股 上周領到00919的股息及部分回買後，剩餘資金大概要支撐9週，到12月中旬00878的配息進帳才有後續資金。 我的資金分配原則很簡單，就是以008

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定

為期三天的「ETF投資博覽會」圓滿落幕 民眾參與踴躍

由金融監督管理委員會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同...

美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

10月底前還有這13檔債券ETF將除息，投資人可以把握這幾天最後買進時機參與除息，其中，年化配息率超過5%總共有四檔，依...

獨家／幾百檔ETF掛牌 為何金管會主委彭金隆只出席這場？原因曝光

貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）20日於臺灣證交所掛牌上市，此...

今日除息前 市值型 ETF 00922規模突破400億元

台股屢創驚喜，今(2025)年以來市值型ETF在護國群山台積電（2330）、鴻海（2317）及台達電（2308）三大權值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。