獨家／幾百檔ETF掛牌 為何金管會主委彭金隆只出席這場？原因曝光

貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）20日於臺灣證交所掛牌上市，此為全球最大資產管理巨擘貝萊德集團在台灣掛牌的首檔ETF，難得的是，金管會主委彭金隆今日親自出席掛牌典禮，創下金管會主委出席ETF掛牌典禮的首例。

統計至9月底，包含主被動ETF已達287檔，今年來已有35檔ETF完成募集，為何彭金隆獨獨出席貝萊德投信今天的ETF掛牌？彭金隆親自釋疑，吸引國外機構來台投資是亞洲資產管理中心政策的重要項目，「貝萊德是第一個響應的。」

貝萊德投信董事長謝宛芝也表示，貝萊德投信不會只發二、三檔，預計三年內發到10檔ETF，而從去年底到今年此時，也增加10名員工，增長率超過二成。

台灣投信圈近十年整體業務重心明顯朝ETF傾斜，本國投信全力衝刺，外商投信投入ETF業務者相對少，近一年來在金管會大力推動下，新增保德信(現併入玉山金控，更名玉山投信)、安聯、聯博、貝萊德、摩根等五家外商機構加入發行行列，讓整體市場更為蓬勃。

針對第一檔ETF，謝宛芝說，選擇美股ETF，主要是考量台灣投資人的投資大多集中在台股，因為台灣是高增長市場，而美股也是，兩者邏輯相似，投資當然要投就是投龍頭，以貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF來說，投資科技的部位便達46%之多。

009813聚焦全球領導產業，橫跨資訊科技、通訊服務、金融、醫療保健及消費等，讓投資人能直接參與標普500卓越50指數中市值前50大企業，包含輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）*等國際知名企業，可為台灣投資人提供更簡易與具成本效益的方式參與全球龍頭企業的長期成長與創新動能。

貝萊德亞太區全球產品方案部主管Aarti Angara 表示：「貝萊德於台灣推出首檔ETF產品是令人振奮的重要里程碑，更充分體現我們致力為台灣各類型投資人提供世界級投資解決方案的承諾與實踐。台灣擁有蓬勃發展的ETF生態系統，投資人更積極參與，正好充分受惠於貝萊德的全球經驗與產品優勢。我們期待協助投資人掌握美國市場及全球未來發展的投資機會，並透過貝萊德 iShares 平台持續打造完整的產品線。」

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「此次009813在臺灣證交所掛牌上市，展現我們對台灣市場的長期發展承諾。我們致力於為台灣投資人提供兼具全球布局、投資潛力與管理效率的產品，未來將持續結合對本地市場的專業洞察與全球經驗，協助投資人達成長期財務目標，並為台灣資本市場注入更多成長動能。」

貝萊德亞太區 iShares 主管 Nicholas Peach 表示：「台灣是亞太區最具活力的市場之一，投資人對多元化與國際化投資工具的需求正快速成長。此次009813的上市，是我們在台灣市場布局的第一步，未來將持續推出多樣化且高品質的 ETF，協助投資人實現投資目標。」

貝萊德 iShares為全球最大 ETF品牌，於全球25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模超過5兆美元。在亞太地區，貝萊德 iShares已於澳洲、日本、香港、新加坡等市場推出逾100檔當地掛牌 ETF，讓投資人可更便利地連結其全球產品組合。 貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」20日於臺灣證交所掛牌上市，貝萊德投信董事長謝宛芝接受採訪。記者蔡靜紋/攝影 貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」20日於臺灣證交所掛牌上市。記者蔡靜紋/攝影 貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）20日於臺灣證交所掛牌上市 ，圖左為貝萊德亞太區全球產品方案部主管Aarti Angara 。 記者蔡靜紋/攝影 貝萊德投信發行的「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）20日於臺灣證交所掛牌上市。記者蔡靜紋/攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。