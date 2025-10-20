0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定期定額的習慣」，這樣才能不錯過下一次大漲的機會。

定期定額27個月 從1萬開始到每月4萬

知美分享，他從2023年開始定期定額投資0050，一開始與多數小資族一樣謹慎，第一個月只投入1萬元，第二個月發現沒有問題後，加碼至每月2萬元，經過7個月成功存出人生第一張完整的0050。

但在2024年，知美離開待了4年的職場環境，整整4個月沒有薪水入帳。儘管焦慮，但因為事先準備了足夠的緊急預備金，確保至少一年生活無虞，因此定期定額計畫並未中斷。

他坦言，那段期間看著0050從130元漲到180元，也曾猶豫要不要賣出，但想起初衷是「測試20～30年的長期累積」，最終仍選擇持續扣款。

2025年重新找到工作後，知美逐步調高每月投入金額，從2萬元、3萬元、3萬5千元，到現在固定每月投入4萬元。他笑說：「人生永遠不會像試算表那麼簡單，但穩定投入才是最有效的方法。」

有備而來 才能不怕震盪

他指出，如果要說定期定額有什麼條件，那就是「要先有緊急預備金」。一旦因轉職、生病或其他因素導致收入中斷，才能不影響投資節奏。

「我至少存夠一年不用工作也能生活的金額，這樣就算市場波動，我的投資節奏也不會亂掉。」

此外，他提醒投資人，面對股市上漲要克服「想獲利了結」的衝動，面對下跌要克服「扛阿呆股」的恐懼，唯有長期持續買進，才能真正體會複利的力量。

小資族起步也能成功 0050與00878差距不到10萬

知美進一步以實例說明，假設每月投入6,000元，分別投資0050與國泰永續高股息（00878）各3,000元，持續5年後，0050雖累積資產較多，但00878配息較高，兩者最終差距不到10萬元。他強調：「這證明你沒錯過太多，重點是過程中養成長期定期定額的習慣。」

他也指出，自己同時定期定額0050與00878，並隨收入穩定後，增加美股ETF如VOO與QQQ的配置，逐步調整出最適合自己的投資組合。

投資是配菜 本業收入才是主菜

知美說明，定期定額ETF只是配菜，真正能讓你「吃飽」的是本業收入。

「我每月省吃儉用，就是為了有4萬元能定期投入。如果只投1,000或3,000元，20年後還是得上班，但4萬元的持續投入，有機會提早實現FIRE。」

投資兩年多 含息報酬率達44.62%

截至2025年，知美已連續27個月定期定額0050，持有15張719股，總投入66萬3,099元，帳面獲利27萬9,507元，報酬率42.15%；加上現金股利16,397元，含息總報酬率達44.62%。

他感性地說：「只能說一句，謝謝0050。」

最後，知美提醒剛出社會的小資族：「別因為0050創新高就覺得自己錯過世界，你真正該做的，是養成長期定期定額的習慣。時間會證明，堅持下去的你，才是贏家。」

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。