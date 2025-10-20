快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

今日除息前 市值型 ETF 00922規模突破400億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股屢創驚喜，今(2025)年以來市值型ETF在護國群山台積電（2330）、鴻海（2317）及台達電（2308）三大權值股帶動下，吸引市場資金目光，台股第三大市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）規模來到403.89億元，10月除息吸引超過87億元資金流入，投資人看好台股表現，趕搭00922除息列車，國泰投信表示，除息後若順利完成填息，還有望價差入袋。

00922經理人蘇鼎宇指出，台股近一個月自9/17的25438.25點走揚智今日高點突破27,700點，上漲約2,200點，想追高擔心受傷的話，20日就有超過50檔ETF要除息，提醒投資人除息後股價會扣掉配息金額，因此價格會較除息前還低，正是逢低布局加碼扣的好時機，之後若順利填息，還能有機會再賺價差，可說是一魚兩吃，高人氣市值型ETF 00922上周五（17日）收盤價為25.94元，今日伴隨台股上漲，可望離填息之路再近一步。    

國泰投信ETF研究團隊表示，10月市場普遍預期美國聯準會還會再降1碼，另一檔千億級投等債ETF國泰投資級公司債（00725B）同為今日除息，00725B追蹤的彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數平均票息率高達5.55%，有效存續期間為12.23年，成分債券檔數達到210檔，替投資人有效分散個債風險，交易成本也大多比透過證券或銀行通路購買直投債還低廉，00725B在投等債市場中始終是存債族的重要持債標的，再加上有季配息機制，也適合退休族作為日常資金規劃的布局。 

00725B經理人李育齡表示，台股下半年驚喜連連，影響散戶存債心態，但其實應該要先問自己投資目的跟初衷到底是什麼，股、債特性截然不同，當看好市場上漲時，存股大有優勢，但別忘市場是輪動的，配置債券就是為了降低投組波動，投資人應該考慮的是投資ETF的整體配置，若屆齡退休，建議應適度拉高債券ETF的比重，至於怎麼挑，則可觀察每一檔債券的配息頻率、配息穩定性、流動性和規模來做篩選。 

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 除息 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00725B國泰投資級公司債

延伸閱讀

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

固定收益商品 有魅力

債券吸引力大增 法人：主要受惠三大因素

00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

相關新聞

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有人經常說，連巴爺爺都推薦ETF了，所以散戶投資人只要買0050就好？你忽略了兩個盲點： 巴菲特給妻子的唯一投資建議：我走後，90%資產都買標普500。 股神如巴菲特，都推薦買ETF了，所以散戶投

金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌

國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元

全0050靠提領…還是靠0056穩穩領息？半退休族兩檔該如何配置

一名準備半退休的網友在PTT請益，想在「穩定現金流」與「長期報酬」間取得平衡。他手上有約400萬元投入SPY當退休金，計畫20年後提領，每月則需要2萬元支出，因此設計兩套方案：全0050靠提領，或部分

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

一般來說，一籃子個股的 ETF 通常比單押個股安全，而且長期來看，單押個股高機率贏不了市值型ETF，贏了也只是倖存者偏差。但在台股這波漲幅已經累積六七千點以後，長期聽眾可能有注意到我上個月就開始在降槓

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

＊原文發文時間為10月15日 今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。