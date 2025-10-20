今日除息前 市值型 ETF 00922規模突破400億元

台股屢創驚喜，今(2025)年以來市值型ETF在護國群山台積電（2330）、鴻海（2317）及台達電（2308）三大權值股帶動下，吸引市場資金目光，台股第三大市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）規模來到403.89億元，10月除息吸引超過87億元資金流入，投資人看好台股表現，趕搭00922除息列車，國泰投信表示，除息後若順利完成填息，還有望價差入袋。

00922經理人蘇鼎宇指出，台股近一個月自9/17的25438.25點走揚智今日高點突破27,700點，上漲約2,200點，想追高擔心受傷的話，20日就有超過50檔ETF要除息，提醒投資人除息後股價會扣掉配息金額，因此價格會較除息前還低，正是逢低布局加碼扣的好時機，之後若順利填息，還能有機會再賺價差，可說是一魚兩吃，高人氣市值型ETF 00922上周五（17日）收盤價為25.94元，今日伴隨台股上漲，可望離填息之路再近一步。

國泰投信ETF研究團隊表示，10月市場普遍預期美國聯準會還會再降1碼，另一檔千億級投等債ETF國泰投資級公司債（00725B）同為今日除息，00725B追蹤的彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數平均票息率高達5.55%，有效存續期間為12.23年，成分債券檔數達到210檔，替投資人有效分散個債風險，交易成本也大多比透過證券或銀行通路購買直投債還低廉，00725B在投等債市場中始終是存債族的重要持債標的，再加上有季配息機制，也適合退休族作為日常資金規劃的布局。

00725B經理人李育齡表示，台股下半年驚喜連連，影響散戶存債心態，但其實應該要先問自己投資目的跟初衷到底是什麼，股、債特性截然不同，當看好市場上漲時，存股大有優勢，但別忘市場是輪動的，配置債券就是為了降低投組波動，投資人應該考慮的是投資ETF的整體配置，若屆齡退休，建議應適度拉高債券ETF的比重，至於怎麼挑，則可觀察每一檔債券的配息頻率、配息穩定性、流動性和規模來做篩選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。