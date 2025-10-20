日經再創新高 這檔受益人增逾四倍最猛 兩檔半導體ETF報酬逾三成最佳

美股反彈帶動20日亞股止穩，台股在台積電（2330）領軍下，早盤再創盤中歷史新高；日股也不落人後，日經指數早盤漲逾千點，逼近49,000點大關。法人認為，自民黨總裁高市早苗可望成為日本首位女首相，而她被視為安倍經濟學的繼承者，投資人對其主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。

而日股今年以來迭創新高，似乎已走出「失落30年」，而台灣投資人也透過日股ETF進軍日本股市。根據統計，目前台灣掛牌的日股ETF總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約二成五，顯見日本不僅是台灣人最愛旅遊的國家，隨著台積電赴熊本設廠，台灣投資人的資金也開始湧入日股。

進一步觀察在台掛牌的日股ETF表現，今年以來報酬率全數為正，其中又以中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）績效逾三成表現最佳；此外，股神巴菲特青睞的日本商社，今年以來股價也持續創高，帶動中信日本商社（00955）績效逾二成。至於追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）績效亦有逾二成的好表現。

從受益人數來看，受巴菲特旗下波克夏持續增持日本五大商社股票鼓舞，投資人也積極投入外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢齊聚的00955，今年以來受益人數增幅逾四倍，來到25,000餘人。今年日股ETF受益人數從近8萬人來到近10萬人，可說幾乎都是00955的貢獻。

目前有發行日股ETF的投信業者，有中信、復華、台新、野村、富邦、元大與國泰，其中以富邦投信最早布局，2015年即發行了追蹤東證指數的富邦日本（00645），也是台灣最早的日股原型ETF。復華、台新、中信與野村則是近兩年才發行日股ETF。

觀察日股ETF市占率，目前以中信投信三檔日股ETF合計約35%最多、復華投信約22%、富邦投信13%，至於台新與野村則分別占11%。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日股基本面持續改善，加上政局穩定，且高市政府貨幣政策偏向量化寬鬆，外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。

00954經理人許家瑜則表示，近期市場掀起一波「砸重金搶算力」的熱潮。無論AI服務供應商所投入的鉅額資金能否完全回本，仍有部分產業板塊的獲利已相對確立。這筆投資究竟是形成封閉的價值循環，還是能推動真正的飛輪效應，目前尚難斷言。然而，資金勢必將傳導至晶片代工與設備廠商，相關產業鏈的受惠趨勢依然值得期待，投資人可透過投資半導體上游供應鏈相關ETF，掌握這波產業成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。