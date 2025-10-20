躺著打敗85%的人！0050年報酬率破12% 投資人數超車台積電

據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高，超越台積電的164萬人，且距離目前投資人數最多的國泰永續高股息（00878）僅差3.4萬人，現象持續反映個股、高股息投資人積極轉向市值型ETF。

截至10月17日當周，0050投資人數周增6.6萬，自4月底以來已增加56.9萬，而同期間代表個股投資的台積電則減少22.3萬，顯示個股投資仍難以避免過度交易風險。法人指出，過度交易的影響包括錯過行情、增加交易成本、追高殺低等，是降低一般投資人績效的主要因素。

而市值型ETF同時持有多檔個股，可有效避免選股或擇時錯誤風險，一般投資人不需要花時間研究個股，透過0050即可簡單且高效率的參與台股行情。長期推崇指數化投資的周冠男教授也表示「躺在指數的道路上耍廢，就可以打敗85%的市場參與者，不香嗎？」

0050不僅相對於個股具有優勢，統計今年以來與高股息 ETF表現差異，截至10月17日0050含息總報酬28.5%，同期間00878為3.1%、群益台灣精選高息為0.2%，表現較佳的元大高股息為10.8%。若是長期投資，0050成立以來含息報酬率為1259%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.6%，不到6年可為投入資產翻倍。

隨著0050今年來調降費用率與股價分割後，持續吸引投資人湧入，也同步推升規模成長突破8,000億元，最新經理費率已低於0.1%，已是全市場ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。