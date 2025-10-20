快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

躺著打敗85%的人！0050年報酬率破12% 投資人數超車台積電

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高。 路透
元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高。 路透

據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高，超越台積電的164萬人，且距離目前投資人數最多的國泰永續高股息（00878）僅差3.4萬人，現象持續反映個股、高股息投資人積極轉向市值型ETF。

截至10月17日當周，0050投資人數周增6.6萬，自4月底以來已增加56.9萬，而同期間代表個股投資的台積電則減少22.3萬，顯示個股投資仍難以避免過度交易風險。法人指出，過度交易的影響包括錯過行情、增加交易成本、追高殺低等，是降低一般投資人績效的主要因素。

而市值型ETF同時持有多檔個股，可有效避免選股或擇時錯誤風險，一般投資人不需要花時間研究個股，透過0050即可簡單且高效率的參與台股行情。長期推崇指數化投資的周冠男教授也表示「躺在指數的道路上耍廢，就可以打敗85%的市場參與者，不香嗎？」

0050不僅相對於個股具有優勢，統計今年以來與高股息 ETF表現差異，截至10月17日0050含息總報酬28.5%，同期間00878為3.1%、群益台灣精選高息為0.2%，表現較佳的元大高股息為10.8%。若是長期投資，0050成立以來含息報酬率為1259%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.6%，不到6年可為投入資產翻倍。

隨著0050今年來調降費用率與股價分割後，持續吸引投資人湧入，也同步推升規模成長突破8,000億元，最新經理費率已低於0.1%，已是全市場ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 0050元大台灣50

延伸閱讀

台積電財報亮眼 相關ETF勁揚 00888將配息

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

外資賣不停…為何台積電（2330）股價越來越高？漲勢其實早有跡可循

相關新聞

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有人經常說，連巴爺爺都推薦ETF了，所以散戶投資人只要買0050就好？你忽略了兩個盲點： 巴菲特給妻子的唯一投資建議：我走後，90%資產都買標普500。 股神如巴菲特，都推薦買ETF了，所以散戶投

金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌

國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元

全0050靠提領…還是靠0056穩穩領息？半退休族兩檔該如何配置

一名準備半退休的網友在PTT請益，想在「穩定現金流」與「長期報酬」間取得平衡。他手上有約400萬元投入SPY當退休金，計畫20年後提領，每月則需要2萬元支出，因此設計兩套方案：全0050靠提領，或部分

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

一般來說，一籃子個股的 ETF 通常比單押個股安全，而且長期來看，單押個股高機率贏不了市值型ETF，贏了也只是倖存者偏差。但在台股這波漲幅已經累積六七千點以後，長期聽眾可能有注意到我上個月就開始在降槓

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

＊原文發文時間為10月15日 今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。