「ETF投資博覽會」圓滿落幕 民眾參與踴躍、ETF受益人突破1,534萬

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「2025臺灣週 ETF投資博覽會」已於10月17日至19日在高雄展覽館盛大舉行，三天展期圓滿落幕。本次博覽會有超過2.3萬人次的民眾進場參與，不僅展現台灣資本市場活力，更凸顯ETF已成全民投資理財重要核心。

隨著ETF成為國人投資理財的熱門選項，本次博覽會設立五大展區，包含「ETF主題館」、「創富主舞台」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」，提供從入門到進階的完整投資學習路徑。現場並設有許多互動體驗活動，讓投資人能親身體驗，透過遊戲化的方式更深入了解ETF產品特性。主題館由證券期貨局、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及臺灣指數公司共同設攤。

金管會今年首次參展，並設定「推動臺灣成為亞洲資產管理中心政策」及「金融商品多元化」兩大主題，現場民眾參與及詢問踴躍，顯示民眾對於政府政策的關切及對金融商品未來發展的高度興趣。博覽會展出期間共舉辦22場專題講座，場場座無虛席，人潮熱情不減。邀請國內重量級專家學者、知名理財專家及專業分析師來分享最新投資趨勢與資產配置策略。主題涵蓋主動式ETF、美股市場趨勢及個人退休理財規劃等熱門議題，吸引大批投資人提前排隊聆聽，部分場次更是一位難求，顯見國人對理財知識學習的熱情與需求。

台灣ETF市場發展快速，受益人數在今年8月已突破1,534萬人，資產規模更達到新高。本次「ETF投資博覽會」不僅強化民眾對於ETF的認識，也串聯國內外13家金融機構以寓教於樂的方式，提升全民對於投資理財的關注，進一步鼓勵國人善用投資工具，達到落實普惠金融的目的。為期三天的「2025臺灣週 ETF投資博覽會」於10月19日圓滿結束，未來將持續推動多元投資教育活動，期盼全民參與，共同厚植台灣資本市場實力，邁向創新與國際接軌的新里程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。