快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

「ETF投資博覽會」圓滿落幕 民眾參與踴躍、ETF受益人突破1,534萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣週 2025ETF投資博覧會啓動儀示（由左至右：證券商業同業公會簡宏明秘書長、臺灣集中保管結算所林丙輝董事長、證券櫃檯買賣中心簡立忠董事長、臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會彭金隆主委、高雄市政府羅達生副市長、證期局張振山局長、臺灣期貨交易所吳自心董事長、投信投顧公會尤昭文理事長、期貨商業同業公會吳桂茂秘書長）。證交所／提供
臺灣週 2025ETF投資博覧會啓動儀示（由左至右：證券商業同業公會簡宏明秘書長、臺灣集中保管結算所林丙輝董事長、證券櫃檯買賣中心簡立忠董事長、臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會彭金隆主委、高雄市政府羅達生副市長、證期局張振山局長、臺灣期貨交易所吳自心董事長、投信投顧公會尤昭文理事長、期貨商業同業公會吳桂茂秘書長）。證交所／提供

由金管會領軍主辦，結合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「2025臺灣週 ETF投資博覽會」已於10月17日至19日在高雄展覽館盛大舉行，三天展期圓滿落幕。本次博覽會有超過2.3萬人次的民眾進場參與，不僅展現台灣資本市場活力，更凸顯ETF已成全民投資理財重要核心。

隨著ETF成為國人投資理財的熱門選項，本次博覽會設立五大展區，包含「ETF主題館」、「創富主舞台」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」，提供從入門到進階的完整投資學習路徑。現場並設有許多互動體驗活動，讓投資人能親身體驗，透過遊戲化的方式更深入了解ETF產品特性。主題館由證券期貨局、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及臺灣指數公司共同設攤。

金管會今年首次參展，並設定「推動臺灣成為亞洲資產管理中心政策」及「金融商品多元化」兩大主題，現場民眾參與及詢問踴躍，顯示民眾對於政府政策的關切及對金融商品未來發展的高度興趣。博覽會展出期間共舉辦22場專題講座，場場座無虛席，人潮熱情不減。邀請國內重量級專家學者、知名理財專家及專業分析師來分享最新投資趨勢與資產配置策略。主題涵蓋主動式ETF、美股市場趨勢及個人退休理財規劃等熱門議題，吸引大批投資人提前排隊聆聽，部分場次更是一位難求，顯見國人對理財知識學習的熱情與需求。

台灣ETF市場發展快速，受益人數在今年8月已突破1,534萬人，資產規模更達到新高。本次「ETF投資博覽會」不僅強化民眾對於ETF的認識，也串聯國內外13家金融機構以寓教於樂的方式，提升全民對於投資理財的關注，進一步鼓勵國人善用投資工具，達到落實普惠金融的目的。為期三天的「2025臺灣週 ETF投資博覽會」於10月19日圓滿結束，未來將持續推動多元投資教育活動，期盼全民參與，共同厚植台灣資本市場實力，邁向創新與國際接軌的新里程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

可攜式退休信託帳戶 理財利器

開戶、選股、交易一鍵搞定！華南永昌證券打造全民理財新生活

投資基金 把時間變朋友

中國信託證文心分公司教戰投資

相關新聞

0050一路飆…沒上車哭慘？報酬沒想像中多…知美：定期定額才是長期致勝關鍵

隨著台股創新高，元大台灣50（0050）股價也順利突破60元。理財YouTuber知美表示，很多人看到大盤創高卻感到焦慮，其實「錯過的報酬並沒有想像中那麼多」，最重要的不是追高或擔心，而是「養成長期定

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有人經常說，連巴爺爺都推薦ETF了，所以散戶投資人只要買0050就好？你忽略了兩個盲點： 巴菲特給妻子的唯一投資建議：我走後，90%資產都買標普500。 股神如巴菲特，都推薦買ETF了，所以散戶投

金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌

國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元

全0050靠提領…還是靠0056穩穩領息？半退休族兩檔該如何配置

一名準備半退休的網友在PTT請益，想在「穩定現金流」與「長期報酬」間取得平衡。他手上有約400萬元投入SPY當退休金，計畫20年後提領，每月則需要2萬元支出，因此設計兩套方案：全0050靠提領，或部分

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

一般來說，一籃子個股的 ETF 通常比單押個股安全，而且長期來看，單押個股高機率贏不了市值型ETF，贏了也只是倖存者偏差。但在台股這波漲幅已經累積六七千點以後，長期聽眾可能有注意到我上個月就開始在降槓

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

＊原文發文時間為10月15日 今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。