貝萊德iShares 安碩標普500卓越50 ETF 10月20日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所上市ETF再添國際重量級成員，全球知名ETF品牌iShares來台首發，貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50ETF於10月20日正式掛牌上市。(貝萊德投信/提供)

貝萊德投信發行的貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）20日正式於臺灣證交所掛牌上市，此為貝萊德投信在台灣掛牌的首檔ETF，讓投資人能直接參與標普500卓越50指數中市值前50大企業，包含輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等國際知名企業。

009813聚焦全球領導產業，橫跨資訊科技、通訊服務、金融、醫療保健及消費等，為台灣投資人提供更簡易與具成本效益的方式參與全球龍頭企業的長期成長與創新動能，投資人同時可受惠於貝萊德 iShares廣受全球信賴的高品質、高效率的ETF產品。

貝萊德亞太區全球產品方案部主管Aarti Angara 表示：「貝萊德於台灣推出首檔ETF產品是令人振奮的重要里程碑，更充分體現我們致力為台灣各類型投資人提供世界級投資解決方案的承諾與實踐。台灣擁有蓬勃發展的ETF生態系統，投資人更積極參與，正好充分受惠於貝萊德的全球經驗與產品優勢。我們期待協助投資人掌握美國市場及全球未來發展的投資機會，並透過貝萊德iShares 平台持續打造完整的產品線。」

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「此次009813在台灣證交所掛牌上市，展現我們對台灣市場的長期發展承諾。我們致力於為台灣投資人提供兼具全球布局、投資潛力與管理效率的產品，未來將持續結合對本地市場的專業洞察與全球經驗，協助投資人達成長期財務目標，並為台灣資本市場注入更多成長動能。」

貝萊德亞太區 iShares 主管 Nicholas Peach 表示：「台灣是亞太區最具活力的市場之一，投資人對多元化與國際化投資工具的需求正快速成長。此次009813的上市，是我們在台灣市場布局的第一步，未來將持續推出多樣化且高品質的 ETF，協助投資人實現投資目標。」

作為全球最大 ETF品牌，貝萊德 iShares於全球25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模超過5兆美元。在亞太地區，貝萊德 iShares已於澳洲、日本、香港、新加坡等市場推出逾100檔當地掛牌 ETF，讓投資人可更便利連結其全球產品組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50

