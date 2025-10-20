ETF投資熱潮 高雄博覽會吸引逾2.3萬人次參與

2025台灣週ETF投資博覽會10月17日到19日在高雄展覽館舉行，3天展期落幕。金管會表示，台灣ETF市場發展快速，今年8月受益人數突破1534萬人，資產規模更創新高，這次博覽會有超過2.3萬人次參與，凸顯ETF已成全民投資理財重要核心。

由金管會主辦，結合台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「2025台灣週 ETF投資博覽會」在10月19日落幕。

隨著ETF成為民眾投資理財的熱門選項，金管會今天發布新聞稿指出，這次博覽會設立5大展區，包含ETF主題館、創富主舞台、高雄專區、金融展區與ETF沙龍區，提供從入門到進階的完整投資學習路徑。

金管會今年首次參展，並設定推動台灣成為亞洲資產管理中心政策及金融商品多元化2大主題。博覽會共舉辦22場專題講座，邀國內專家學者與專業分析師分享最新投資趨勢與資產配置策略，主題涵蓋主動式ETF、美股市場趨勢及個人退休理財規劃等熱門議題，吸引大批投資人提前排隊聆聽。

金管會指出，台灣ETF市場發展快速，今年8月受益人數已突破1534萬人，資產規模更創新高。ETF投資博覽會不僅強化民眾對ETF的認識，也串聯國內外13家金融機構，進一步鼓勵國人善用投資工具，達到落實普惠金融。

