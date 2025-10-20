巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有人經常說，連巴爺爺都推薦ETF了，所以散戶投資人只要買0050就好？你忽略了兩個盲點：

巴菲特給妻子的唯一投資建議：我走後，90%資產都買標普500。

股神如巴菲特，都推薦買ETF了，所以散戶投資人投資0050就可以？

那麼，請問一下，巴菲特自己為甚麼不買ETF？

因為巴爺爺的年化投資報酬率約20%，而標普500約10%。如果可以多賺，巴爺爺幹嘛要少賺？

那麼巴爺爺幹嘛又要老婆小孩買ETF？那是因為巴爺爺有1500億美金啊，就算標普500的報酬率比較低，但是10%也是一年150億美金啊，老婆小孩根本花不完了。

再來就是0050不等於標普500，標普500為何要持有500家公司，因為要有分散性啊。看看標普500第一大的輝達，權重為7.67%，前5大合計權重為27.07%。

再來看看0050，第一大的台積電就佔了62.1%，前5大更佔了75.07%。0050的其他45檔成分股，權重僅24.93%，這是打醬油的吧？

巴爺爺為何推薦買標普500，因為具有分散性啊！0050過度集中在台積電，違背ETF分散風險的設計，你說巴菲特會買嗎。

波克夏的第一大持股是蘋果，比重也只有22%，巴爺爺還是很重視分散性的。

不是說ETF不能買，而是你要挑分散性較佳的，才能夠分散單一公司的風險。

請問你，ETF為何要持有一籃子的股票？因為要有「分散性」。

