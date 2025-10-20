AI出口火力全開 這檔ETF受惠題材熱度飆升

在全球經濟成長普遍放緩之際，台灣憑藉AI產業出口強勁表現，逆勢突圍，成為亞太地區唯一上修GDP預測的經濟體。法人機構最新報告指出，受美中貿易摩擦與全球需求疲弱影響，多數亞太國家紛紛下修經濟成長預期，唯獨台灣因AI產品出口亮眼，展現強勁韌性，成為區域經濟中的一大亮點。

根據財政部統計，2025年1至8月台灣出口年增率達29.2%，其中對美出口更大幅成長55.3%。AI相關硬體如GPU、客製化晶片與資料中心設備需求火熱，帶動台灣供應鏈全面受惠。法人預期，北美雲端服務業者資本支出持續擴大，此波出口熱潮將延續至年底，為台灣經濟注入強勁動能。

永豐投信表示，企業獲利同步受惠AI浪潮，台股上市櫃公司表現亮眼。法人預估2025年整體企業獲利年增率可望維持雙位數成長，尤以電子產業最為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等結構性需求持續擴張，產業鏈健康發展，具競爭優勢的企業成為市場焦點。

晶圓代工龍頭台積電（2330）於10月16日召開法說會並公布第三季財報，受惠AI晶片需求與匯率優勢，毛利率達59.5%、營業利益率50.6%，雙雙創下11季新高。台積電亦為00888永豐台灣ESG ETF重要成分股之一，隨著AI題材發酵，ETF表現可望同步受惠，成為投資人關注焦點。

永豐投信表示，永豐台灣ESG ETF（00888）結合AI與永續雙主題，具備配息機制，在AI出口與企業獲利雙重利多加持下，展現強勁成長潛力。10月22日為最後買進日，10月23日除息，11月20日發放配息。投資人可掌握布局台股成長動能的絕佳時機，該ETF不僅涵蓋具競爭力的科技企業，更兼顧ESG永續價值，適合追求穩健與前瞻的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。