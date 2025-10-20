快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

AI出口火力全開 這檔ETF受惠題材熱度飆升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

在全球經濟成長普遍放緩之際，台灣憑藉AI產業出口強勁表現，逆勢突圍，成為亞太地區唯一上修GDP預測的經濟體。法人機構最新報告指出，受美中貿易摩擦與全球需求疲弱影響，多數亞太國家紛紛下修經濟成長預期，唯獨台灣因AI產品出口亮眼，展現強勁韌性，成為區域經濟中的一大亮點。

根據財政部統計，2025年1至8月台灣出口年增率達29.2%，其中對美出口更大幅成長55.3%。AI相關硬體如GPU、客製化晶片與資料中心設備需求火熱，帶動台灣供應鏈全面受惠。法人預期，北美雲端服務業者資本支出持續擴大，此波出口熱潮將延續至年底，為台灣經濟注入強勁動能。

永豐投信表示，企業獲利同步受惠AI浪潮，台股上市櫃公司表現亮眼。法人預估2025年整體企業獲利年增率可望維持雙位數成長，尤以電子產業最為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等結構性需求持續擴張，產業鏈健康發展，具競爭優勢的企業成為市場焦點。

晶圓代工龍頭台積電（2330）於10月16日召開法說會並公布第三季財報，受惠AI晶片需求與匯率優勢，毛利率達59.5%、營業利益率50.6%，雙雙創下11季新高。台積電亦為00888永豐台灣ESG ETF重要成分股之一，隨著AI題材發酵，ETF表現可望同步受惠，成為投資人關注焦點。

永豐投信表示，永豐台灣ESG ETF（00888）結合AI與永續雙主題，具備配息機制，在AI出口與企業獲利雙重利多加持下，展現強勁成長潛力。10月22日為最後買進日，10月23日除息，11月20日發放配息。投資人可掌握布局台股成長動能的絕佳時機，該ETF不僅涵蓋具競爭力的科技企業，更兼顧ESG永續價值，適合追求穩健與前瞻的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 00888永豐台灣ESG

延伸閱讀

安聯投信：三面俱佳將有利台股後市

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

i17換機潮火熱…追單效應可期 台積電、鴻海、大立光等同步看旺

台股衝鋒 國家隊當靠山…法人預期本周挑戰28K

相關新聞

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

有人經常說，連巴爺爺都推薦ETF了，所以散戶投資人只要買0050就好？你忽略了兩個盲點： 巴菲特給妻子的唯一投資建議：我走後，90%資產都買標普500。 股神如巴菲特，都推薦買ETF了，所以散戶投

金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌

國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元

全0050靠提領…還是靠0056穩穩領息？半退休族兩檔該如何配置

一名準備半退休的網友在PTT請益，想在「穩定現金流」與「長期報酬」間取得平衡。他手上有約400萬元投入SPY當退休金，計畫20年後提領，每月則需要2萬元支出，因此設計兩套方案：全0050靠提領，或部分

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

一般來說，一籃子個股的 ETF 通常比單押個股安全，而且長期來看，單押個股高機率贏不了市值型ETF，贏了也只是倖存者偏差。但在台股這波漲幅已經累積六七千點以後，長期聽眾可能有注意到我上個月就開始在降槓

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

＊原文發文時間為10月15日 今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

AI出口火力全開 這檔ETF受惠題材熱度飆升

在全球經濟成長普遍放緩之際，台灣憑藉AI產業出口強勁表現，逆勢突圍，成為亞太地區唯一上修GDP預測的經濟體。法人機構最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。