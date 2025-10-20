快訊

金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌

聯合新聞網／ 綜合報導
金價創新高帶動ETF勁揚，「期元大S&P黃金正2」（00708L）飆漲25.75%奪冠，「FT潔淨能源」（00899）漲14.44%居次，AI能源需求爆發成市場焦點。圖/本報資料照片
金價創新高帶動ETF勁揚，「期元大S&P黃金正2」（00708L）飆漲25.75%奪冠，「FT潔淨能源」（00899）漲14.44%居次，AI能源需求爆發成市場焦點。圖/本報資料照片

國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元，成為市場矚目焦點。

根據CMoney最新統計顯示，10月以來ETF績效排行榜出現重大洗牌，*00899潔淨能源ETF異軍突起，緊追在槓桿型黃金ETF之後，反映出市場對AI驅動能源需求的強烈看好。

分析師指出，00899之所以能在眾多ETF中脫穎而出，主要受惠於AI發展帶來的龐大電力需求**。隨著各大科技巨頭積極布局AI基礎建設，對潔淨能源的需求呈現爆發性成長，使得相關概念股備受市場青睞。

貴金屬ETF強勢領跑

雖然00899表現亮眼，但本月至今績效冠軍仍由槓桿型「期元大S&P黃金正2」（00708L）以25.75%驚人漲幅奪得。貴金屬族群整體表現強勁，「期元大道瓊白銀」（00738U）及「期元大S&P黃金」（00635U）分別以12.87%、12.41%漲幅位居第三、五名。

市場人士分析，貴金屬走強主要受惠於聯準會降息預期升溫、美元走弱，以及地緣政治風險持續發酵，白銀價格同步突破每盎司53美元，凸顯避險資金大舉湧入。

綠能題材後市看俏

除了00899潔淨能源ETF表現突出外，「富邦ESG綠色電力」（00920）也以10.26%漲幅擠進前十強，顯示綠能題材已成為投資人新寵。

投信業者看好00899後市表現，認為在AI長期發展趨勢下，潔淨能源需求將持續成長，建議投資人可適度配置相關標的，掌握能源轉型商機。

理財專家提醒，雖然貴金屬價格創新高，但已處相對高檔，投資人應留意回檔風險，建議採分批進場策略。至於像00899這類能源ETF，受惠AI長期趨勢，具備中長期投資價值，建議投資人可適度配置貴金屬及能源題材，達到風險分散效果。

美國銀行近期更上調2026年金價目標至每盎司5,000美元，預期白銀有望挑戰75美元，為貴金屬投資增添想像空間。

10月以來ETF績效前10強

代號股票名稱收盤價(元)漲幅(%)
00708L期元大S&P黃金正29425.75
00899FT潔淨能源20.2914.44
00738U期元大道瓊白銀44.3812.87
00909國泰數位支付服務48.3812.51
00635U期元大S&P黃金47.112.41
00663L國泰臺灣加權正242.810.62
00631L元大台灣50正2328.0510.53
00685L群益臺灣加權正2117.0510.37
00920富邦ESG綠色電力17.5210.26
00675L富邦臺灣加權正2130.210.25

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.17

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 ETF 黃金 風險 聯準會

