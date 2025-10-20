金價狂飆創新天價！00899潔淨能源ETF搶眼奪亞軍 10月績效大洗牌
國際金價上週強勢突破每盎司4,350美元歷史新高，激勵台股ETF市場掀起新一波投資熱潮，其中「FT潔淨能源」（00899）表現最為搶眼，以14.44%亮眼漲幅勇奪10月績效后座，收盤價站上20.29元，成為市場矚目焦點。
根據CMoney最新統計顯示，10月以來ETF績效排行榜出現重大洗牌，*00899潔淨能源ETF異軍突起，緊追在槓桿型黃金ETF之後，反映出市場對AI驅動能源需求的強烈看好。
分析師指出，00899之所以能在眾多ETF中脫穎而出，主要受惠於AI發展帶來的龐大電力需求**。隨著各大科技巨頭積極布局AI基礎建設，對潔淨能源的需求呈現爆發性成長，使得相關概念股備受市場青睞。
貴金屬ETF強勢領跑
雖然00899表現亮眼，但本月至今績效冠軍仍由槓桿型「期元大S&P黃金正2」（00708L）以25.75%驚人漲幅奪得。貴金屬族群整體表現強勁，「期元大道瓊白銀」（00738U）及「期元大S&P黃金」（00635U）分別以12.87%、12.41%漲幅位居第三、五名。
市場人士分析，貴金屬走強主要受惠於聯準會降息預期升溫、美元走弱，以及地緣政治風險持續發酵，白銀價格同步突破每盎司53美元，凸顯避險資金大舉湧入。
綠能題材後市看俏
除了00899潔淨能源ETF表現突出外，「富邦ESG綠色電力」（00920）也以10.26%漲幅擠進前十強，顯示綠能題材已成為投資人新寵。
投信業者看好00899後市表現，認為在AI長期發展趨勢下，潔淨能源需求將持續成長，建議投資人可適度配置相關標的，掌握能源轉型商機。
理財專家提醒，雖然貴金屬價格創新高，但已處相對高檔，投資人應留意回檔風險，建議採分批進場策略。至於像00899這類能源ETF，受惠AI長期趨勢，具備中長期投資價值，建議投資人可適度配置貴金屬及能源題材，達到風險分散效果。
美國銀行近期更上調2026年金價目標至每盎司5,000美元，預期白銀有望挑戰75美元，為貴金屬投資增添想像空間。
10月以來ETF績效前10強
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|漲幅(%)
|00708L
|期元大S&P黃金正2
|94
|25.75
|00899
|FT潔淨能源
|20.29
|14.44
|00738U
|期元大道瓊白銀
|44.38
|12.87
|00909
|國泰數位支付服務
|48.38
|12.51
|00635U
|期元大S&P黃金
|47.1
|12.41
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|42.8
|10.62
|00631L
|元大台灣50正2
|328.05
|10.53
|00685L
|群益臺灣加權正2
|117.05
|10.37
|00920
|富邦ESG綠色電力
|17.52
|10.26
|00675L
|富邦臺灣加權正2
|130.2
|10.25
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.17
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
