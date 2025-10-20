快訊

全0050靠提領…還是靠0056穩穩領息？半退休族兩檔該如何配置

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準備半退休的投資人分享配置難題，思考該「全0050靠提領」還是「部分0056靠領息」來支撐每月2萬元生活支出。中央社
一名準備半退休的投資人分享配置難題，思考該「全0050靠提領」還是「部分0056靠領息」來支撐每月2萬元生活支出。中央社

一名準備半退休的網友在PTT請益，想在「穩定現金流」與「長期報酬」間取得平衡。他手上有約400萬元投入SPY當退休金，計畫20年後提領，每月則需要2萬元支出，因此設計兩套方案：全0050靠提領，或部分配置0056靠股息過生活。結果掀起熱烈討論。

原PO列出兩種投資組合：

方案一是「450萬全0050」，每年提領4～5%，預估10年後成長至560萬

方案二是「300萬0050＋240萬0056」，靠0056的領息支應開銷、0050不動，10年後預估550萬

他認為第二方案能帶來穩定現金流、也不至於本金歸零，但仍擔心「高股息報酬低於7%」的風險。

多數網友支持市值型為主的配置，認為「餘命越久越該放市值型ETF」、「提領策略配合動態提領一定更穩」、「長期成長靠市值型才安全」。也有理性派提醒，「先累積本金到900萬再半退休」、「有穩定收入工作會更安心」。

反對者則認為高股息並非洪水猛獸，「高股息至少能抗跌、提供現金流」、「怕熊市就該有配息來源」。但也有人指出，「高股息拉長時間必輸市值型」、「本質像龐氏沒太大差別」。另有網友補充，「提領太樂觀要下修、熊市會讓本金燒很快」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 退休

