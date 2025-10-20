「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

一般來說，一籃子個股的 ETF 通常比單押個股安全，而且長期來看，單押個股高機率贏不了市值型ETF，贏了也只是倖存者偏差。但在台股這波漲幅已經累積六七千點以後，長期聽眾可能有注意到我上個月就開始在降槓桿，也在節目提過把正二換成台積電，以結果來說，這是可行的，但為什麼可以這樣做？

原本我持有的指數型部位是 006208 跟 00631L（元大台灣50正2），先前我把 006208 換成台積電，因為我認為近五年定期定額買台積電比買 0050 還安全。這裡的重點是「五年內」，多了這個關鍵詞，便提高了可行性。因為你我都知道台積電五年內是絕對沒有對手的，AI客戶大家都很卷，要拼軍備競賽，台積電產能利用率100%，便擁有絕對定價權。除非有政治力介入，憑真本事對幹，否則各國廠商都距離台積電很遙遠。

台積電的競爭力沒有問題，但 0050 就算有六成是台積電，其他四成是什麼？先看到鴻海、聯發科、台達電這些科技廠，再往下看是金融股，成長性就鐵定會輸給台積電了。再往下看，會看到中鋼，看到台塑四寶，你不會預期未來五年中鋼或台塑的漲幅能跟台積電比吧。

長期來看，買進個股確實比不過能汰弱留強的ETF，但這個長期可能是十幾二十年，甚至更久。但如果有遇到可以五年內沒有對手、成長跟獲利這麼清晰的特例，股價很可能就會比 0050 更好。 如果你覺得這個思考有道理，就可以考慮把你市值型 ETF 部位換成台積電，單押個股不放心的話，至少部份換過去。當然，我剛說的是未來五年，如果你擔心股價會提前反應，那你也可以改為持有四年台積電，之後視情況調整。

台積電替代槓桿型部位？

接著就是思考持有的槓桿型指數部位，可以也換成台積電嗎？以今年 1/1 到 4/9 來看，台積電跌幅與 0050 差不多，但正二跌幅幾乎是翻倍。單押台積電漲跌幅通常小於正二，所以你的正二部位在四月大跌後依然健在，改買台積電也不會讓你壓力太大。

再看 2022 年的空頭比較（2022/1/15～2022/10/31），會發現台積電跌幅接近正二，0050 明顯少一些，畢竟成分股內有電信股跟統一這種相對抗跌的股票。空頭來了，正二比較起來就是跌最慘的。

但觀察把時間拉長到近五年（2020/10～2025/10）台積電漲幅是 211%，0050 是110%，台積電比 0050 多一倍，正二的投報率是 383%，0050 跟台積電都狂輸正二。主要是現在台股正在歷史高點導致的。

最後看到今年 4/9 低點反彈至今的績效如何？台積電超越 0050，正二漲幅更是 0050 的好幾倍。所以原則就是平常不要全部放正二，維持部分是原型ETF，等崩盤再把部位放回正二。

台積電配置比例

對還沒進行資產配置的投資人來說，以台積電來取代 0050 確實會有遇到空頭跌比較多的顧慮。但對已配置的人來說，大跌對整體資產影響也不算大，甚至再大也沒有正二大，如果正二都敢抱，抱台積電算什麼。

穩健的做法，在沒有遇到特別大跌的時候，可以台積電多放一點，7:3都ok的，遇到大跌的話，全部放回正二。當然如果你更積極，賭之後要繼續走主升段，你可以就反過來，正二放7，台積電放3，中間遇到修正一樣全部押正二。我自己因為已經有分散配置了，所以現在是正二：006208=2:1，但我另外還有其他配置，抗風險能力很強，我就可以把 006208 換成台積電，這是第一步。

第二步就是確認台積電跟正二的比例，我把過去五年每一段的多空頭都拆解開來比較。2020下半年～2022年初多頭，當時是台積電漲前半段，台積跟正二都漲，但後半段台積休息，靠其他股票漲，加權正二就贏很多。2022/1～10空頭，正二腰斬，台積電從688->370，也接近一半。23、24年其實兩者漲幅差不多。2025年初到四月那段，正二的跌幅非常恐怖，直接腰斬，但台積電跌幅大約三成。

所以把每一段多空行情拆開來看就比較清楚了。

那配哪個比較好，我的看法是未來幾年，台積電漲幅不一定會輸正二，就像23、24年那樣。遇到22年那種緩跌的話，正二跌幅跟台積差不多，但如果是25年那種急速下跌，正二就會快速爆炸，不只是25年這波，24年跌兩成那波其實也是。

24/7/1～8/5大盤跌了兩成，台指期跌停那段，台積電跌16%，正二跌28%，不比不知道，我原本也以為正二會比台積電猛，就更暴漲暴跌，現在看起來上漲不一定誰厲害，但下跌確定是正二跌比較多。以這幾段行情來看，台積電的確是優於正二。

我自己現在的配置大約是台積電佔我長線部位的2.3%，這個2.3%是單純把原本的富邦台50換成台積電，沒有另外加碼，然後我是買台灣50正二，佔我長線部位5.3%。後來我就減碼正二，換去台積電，現在台積電比正二大約是2:1。

再提醒你一次，我這樣調整的所有大前提都在於，我預計未來五年內，買台積電的安全性跟績效比買0050更好，這是有個五年期限的。如果時間拉長，例如十幾二十年，我不預期台積電可以永遠強下去，不一定是有其他廠商技術贏過台積電，也許就單純像是手機取代數位相機，或是什麼我還無法想像的情況，像是創新者的窘境說的，破壞性創新取代原本市場一哥的情況。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：既然 0050 都是台積電的形狀了，為什麼不直接買台積電就好？（有條件）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。