全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享持續加碼0056的現金流策略，現已累積28張、預估下月領息2萬8248元。中央社
＊原文發文時間為10月15日

今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

那個人現階段的目標之前也講過了，就是全力買0056拉高股息小月的現金流，這麽做的配置是要讓現金流更穩定、平均一點，這樣可以讓現金流更符合我目前的生活型態。

昨天有人問我他也想提升高股息的配置比例，因為他也是需要現金流的人，但看很多人說存高股息會睡公園，那我認為應該去看這種投資模式的人，他們展現出來的實際狀況最準，而不是流於網路上的理論。

個人目前高股息比例佔比達75%，現在也沒有睡公園，我自己看到退休、離開職場、裸辭、邁向人生下個階段的人反而以高股息配置居多，而且本金、現金流都有一定的程度，年齡大概都不到40歲。

只能說工具的使用還是在於個人，依據個人的投資風格去發揮各種工具的優勢，才能將手邊的資源還有工具威力最大化，如果連自己要的是什麼都不知道，用錯的工具去走錯的賽道，威力當然不強。

今年股息總額應該可以達到70萬，明年可以破80萬，現在的我可以很自由得做任何自己想做的事，也很多人說投資應該專注在總報酬，總報酬確實很重要，但投資的最終目的從來就不只有總報酬而已。

每個人來市場的目的都不一樣，沒有必要去在意網路上其他人的看法，專注於自己的目標全力往目標前進比較重要，不只投資，人生各個領域應該都是如此，去在意別人的看法又不能讓你往目標多前進一步，是吧。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 季配息

