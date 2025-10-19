台積法說報喜 高含「積」ETF打強心針 0052、0050等將受惠

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
目前非AI市場已經見底，並開始溫和復甦，高「含積量」ETF可望受惠台積電法說行情。（路透）
台積電（2330）上周舉辦法說會，董事長魏哲家指出，由於強勁的AI需求，預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30%中位數，同時，針對非AI市場也釋出好消息，目前非AI市場已經見底，並開始溫和復甦，高「含積量」ETF可望受惠台積電法說行情。

根據CMoney統計，截至10月16日，五檔高「含積量」ETF，台積電占比由高至低分別依序為富邦科技（0052）、富邦台50、元大台灣50、富邦摩台、元大MSCI台灣，占比分別是71.4%、62.7%、62.5%、58.2%、57.8%。

被市場暱稱為「小台積電」的富邦科技，將以「一拆七」方式進行分割，分割後0052每張價格將降至約3萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約71.4%，為市場上台積電占比最高的台股ETF。

對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，這檔ETF可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

富邦投信表示，0052追蹤臺灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。

隨AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052也成為法人與散戶偏好的科技ETF之一。在全球科技浪潮推動下，0052憑藉優異績效與分割後更親民的價格，有望成為震盪市況下掌握成長潛力的核心配置工具之一。

除此之外，今年以來元大台灣50 ETF熱度居高不下，更成為投資人青睞加碼的首選標的，統計至10月16日當周，0050共計獲186.7億元買超，全市場居冠，且當周日成交量皆破10萬張以上。

法人分析，元大台灣50長期持有多檔具台灣產業代表性權值股，完整參與市值成長表現，並避免了一般投資人交易個股所面臨的高成本及過度交易風險。

截至10月14日，0050成立以來含息報酬率為1,233%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.5%，不到六年就可以為投入的資產翻倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

