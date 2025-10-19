快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

00986B開募 聚焦金融債

經濟日報／ 張瀞文

在市場高檔震盪、投資人尋求穩健收益之際，富蘭克林華美投信宣布今（20）日起募集FT金融債10+（00986B），鎖定全球頂級金融機構債券，為投資人提供兼具防禦性與收益性的資產配置新選擇。

美國銀行財報日前公布第3季淨利息收入達140億美元，資本適足率維持在高檔，展現大型金融機構的營運韌性。相較之下，區域銀行持續面臨資產品質惡化與流動性壓力，凸顯金融產業內部分化趨勢加劇。

00986B經理人洪慧珊指出，自2008年金融海嘯後，全球系統性重要銀行（G-SIBs）在更嚴格的監管框架下，資本結構與風險管控能力已大幅提升。標準普爾統計，投資級金融債的歷史違約率僅0.61%，遠低於整體投資級公司債的1.5%，在市場波動加劇時更能發揮資產保護功能。

隨著美國聯準會（Fed）政策立場轉向溫和，市場對降息預期升溫，長天期優質債券的投資價值重新受到關注。ICE數據顯示，在2023年至2025年的降息環境中，投資級金融債指數報酬率達13.65%，表現優於美國長天期公債及一般投資等級債券。

洪慧珊指出，挪威主權基金、台積電等國際知名投資機構均將金融債列為核心配置，反映專業法人認同此類資產的長期價值。在當前市場高檔震盪格局下，具備穩健收益特性的金融債更成為資金避風港。

看準金融債投資商機，富蘭克林華美投信將於今日至23日公開募集FT金融債10+（00986B）。這檔ETF追蹤ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數，專注投資摩根大通、高盛、富國銀行等全球頂級金融龍頭發行的長天期債券，並排除體質較弱的區域銀行。

00986B採月配息機制，發行價10元，預計11月正式掛牌交易。富蘭克林華美投信表示，該ETF讓投資人能以低門檻參與全球優質金融債市場，在降息周期中掌握資本利得與穩定現金流雙重收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富蘭克林華美投信 美國聯準會

延伸閱讀

債券吸引力大增 法人：主要受惠三大因素

台積電利多出盡？ 台股短線高檔震盪整理、周線收小紅

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

長天期美債ETF 避風港

相關新聞

全力買0056拉高股息「小月」的現金流！存股哥：比例佔比達75％現也沒睡公園

＊原文發文時間為10月15日 今天又是股息發放日，昨天已經再投入先買一張0056，持續拉高現金流，目前0056持股張數來到28張，本季應該會用28張參與除息，下個月領息金額預估$28,248。

台積法說報喜 高含「積」ETF打強心針 0052、0050等將受惠

台積電（2330）上周舉辦法說會，董事長魏哲家指出，由於強勁的AI需求，預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30...

00986B開募 聚焦金融債

在市場高檔震盪、投資人尋求穩健收益之際，富蘭克林華美投信宣布今（20）日起募集FT金融債10+（00986B），鎖定全球...

國際金價不斷創新高 黃金ETF市價、規模衝高

國際金價不斷刷新高，帶動黃金ETF「金」人表現。期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2昨（17）日市價與規模雙雙飆新高，...

一周熱門零股／指數型、高息 ETF 交投重心

台股本周零股交易的市場焦點，在於美中關係再次趨於緊張、聯準會主席鮑爾偏向鴿派發言等多空因素，行情持續在高檔震盪之際，投資...

台股高息ETF深受存股族青睞 資金持續湧入

加權指數頻創新高，投資氣氛持續熱絡，也帶動台股ETF受益人持續增加。去年相當紅火的高息ETF，因部分商品配息不如預期，買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。