快訊

北北基防豪雨 桃園及東半部留意局部大雨

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

債券吸引力大增 法人：主要受惠三大因素

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

法人指出，最近債券吸引力大增，主要受惠於三大因素，也就是美國聯準會（Fed）重啟降息循環、匯率趨穩、加上美股及台股迭創歷史新高。今年上半年資金流出債券產品，主要是因為當時投資人擔心利率前景不明、關稅產生不確定因素、新台幣急升。

投資人到9月總算等到Fed降息，這是Fed在今年首次降息，市場預期年底前還可能降息兩次，每次各1碼（即0.25個百分點）。雖然美國政府關門導致重要經濟數據延後公布，但貝萊德智庫認為，市場仍會尋找民間數據等其他指標，來判斷經濟前景。如果勞動市場降溫，有利Fed降息。

第2季新台幣強升，債券ETF淨值急跌，8月以後緩步回升，逐漸收復5月的部分失土。法人分析，Fed如果持續降息，現在布局債券可以鎖住較高收益，而且未來還可望受惠於降息產生的資本利得。

另外，以人工智慧（AI）為主的科技股帶動台股及美股走強，居高思危的情緒提高，部分資金轉進貨幣市場基金或債券相關產品。以指標投資等級債ETF、金融債ETF、長天期公債ETF等來看，最近資金流向都由負轉正。

FT金融債10+（00986B）經理人洪慧珊指出，投資金融債的保障程度高於金融股，因為求償順位優先、債息固定，收益穩定性更高。依據歷史經驗，在降息期間，金融債的表現勝過長天期美債、長天期投資級債、新興市場債等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 00986B富蘭克林金融債10+

延伸閱讀

外資匯出 台幣周線連二黑

降息預期升溫！美元走弱新台幣卻連2貶 外資成關鍵變數

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

相關新聞

國際金價不斷創新高 黃金ETF市價、規模衝高

國際金價不斷刷新高，帶動黃金ETF「金」人表現。期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2昨（17）日市價與規模雙雙飆新高，...

一周熱門零股／指數型、高息 ETF 交投重心

台股本周零股交易的市場焦點，在於美中關係再次趨於緊張、聯準會主席鮑爾偏向鴿派發言等多空因素，行情持續在高檔震盪之際，投資...

台股高息ETF深受存股族青睞 資金持續湧入

加權指數頻創新高，投資氣氛持續熱絡，也帶動台股ETF受益人持續增加。去年相當紅火的高息ETF，因部分商品配息不如預期，買...

主動式台股ETF 吸金力道強勁 成市場人氣新寵

台股從今年4月最低的17,306點，到16日收盤的27,647點，已漲逾1萬點，帶動台股ETF人氣續旺。除了高息型ETF...

臺灣周串聯港都 「ETF投資博覽會」高雄展覽館盛大開幕

臺灣周在台北舉辦開幕式等各項活動後，17日移師高雄，在南台灣舉辦首場金融理財博覽會，於高雄啟航，展現台灣金融實力。「ET...

台新投信、台新證券ETF博覽會大秀魅力 帶投資人掌握投資契機

2025臺灣周ETF投資博覽會10月17日至19日於高雄展覽館盛大登場，台新新光金（2887）子公司台新投信、台新證券以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。