快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

卡位投等美債趁現在 大華銀00959B單位配發0.045元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會正式啟動降息循環，加之中美貿易衝突持續升溫，全球債市氣氛明顯轉多，具備高票息優勢的投資等級債ETF再度成為市場資金焦點！大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，自今(2025)年9月啟動降息之後，聯準會鴿派立場愈加明確，降息之外，聯準會更有望結束縮表，意味未來貨幣政策寬鬆空間更大，現在正是投資人卡位降息初期「高息甜蜜期」的好時點。 

聯準會主席鮑爾10月14日最新公開談話，除了對降息立場更加明確之外，甚至表態可望結束自2022年中開始的縮減資產負債表。郭修誠表示，美國通膨降溫，更重要的是勞動市場展現明顯疲態，代表聯準會很有可能採取更加寬鬆貨幣政策對應，預估2025年至少在11、12月各有一次降息機會，而縮表最快可能會在2026年上半年結束。 

郭修誠指出，在利率轉折期，具備高票息、長天期特色的投資等級債ETF是投資人有利的鎖利工具。其中，票面利率、殖利率在同類產品中皆居前的大華投等美債15Y+正是優選標的。 

00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債，並透過月配息設計提供投資人持續現金流。隨降息循環展開，高票息長天期債可望同時受惠於「息收＋價差」雙引擎，為追求穩健收益的投資人創造長期機會。不過，當前市場震盪加劇，投資人進場前也應關注價格波動風險。 

00959B最新配息結果為每單位配發0.045元，持續維持穩健的月月配息節奏。除息日為11月3日，收益發放日為11月25日。若想參與此次配息發放，最後買進日為10月31日！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+

延伸閱讀

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

技嘉、緯穎 押中長天期

九檔債券ETF 日均量逾萬張

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

相關新聞

國際金價不斷創新高 黃金ETF市價、規模衝高

國際金價不斷刷新高，帶動黃金ETF「金」人表現。期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2昨（17）日市價與規模雙雙飆新高，...

一周熱門零股／指數型、高息 ETF 交投重心

台股本周零股交易的市場焦點，在於美中關係再次趨於緊張、聯準會主席鮑爾偏向鴿派發言等多空因素，行情持續在高檔震盪之際，投資...

台股高息ETF深受存股族青睞 資金持續湧入

加權指數頻創新高，投資氣氛持續熱絡，也帶動台股ETF受益人持續增加。去年相當紅火的高息ETF，因部分商品配息不如預期，買...

主動式台股ETF 吸金力道強勁 成市場人氣新寵

台股從今年4月最低的17,306點，到16日收盤的27,647點，已漲逾1萬點，帶動台股ETF人氣續旺。除了高息型ETF...

臺灣周串聯港都 「ETF投資博覽會」高雄展覽館盛大開幕

臺灣周在台北舉辦開幕式等各項活動後，17日移師高雄，在南台灣舉辦首場金融理財博覽會，於高雄啟航，展現台灣金融實力。「ET...

台新投信、台新證券ETF博覽會大秀魅力 帶投資人掌握投資契機

2025臺灣周ETF投資博覽會10月17日至19日於高雄展覽館盛大登場，台新新光金（2887）子公司台新投信、台新證券以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。