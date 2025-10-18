國際金價不斷創新高 黃金ETF市價、規模衝高
國際金價不斷刷新高，帶動黃金ETF「金」人表現。期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2昨（17）日市價與規模雙雙飆新高，當中期元大S&P黃金單日淨申購金額飆升至18.2億元，寫掛牌來新猷，凸顯國人瘋黃金現象。
金價狂飆，二倍槓桿商品漲勢驚人。期元大S&P黃金正2昨日漲幅達6.4%，上漲5.65元收94元，單日成交金額達11.7億元，為掛牌以來次高，同時單日淨申購金額4.5億元，推升規模至74.2億元新高。
期元大S&P黃金昨上漲1.45元或3.1%，收上47.1元，單日成交金額9.11億元，改寫掛牌以來第三高，單日淨申購金額18.27億元，為2015年4月15日掛牌以來最佳表現，規模也達82.81億元新高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
