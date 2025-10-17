主動式台股ETF 吸金力道強勁 成市場人氣新寵

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股從今年4月最低的17,306點，到16日收盤的27,647點，已漲逾1萬點，帶動台股ETF人氣續旺。除了高息型ETF仍獲青睞，今年新掛牌的主動式台股ETF，在台股震盪走高之際，也成為存股族的新寵。

五檔主動式台股ETF，從成立時受益人數3.8萬人，最新統計已達28.6萬人。其中光是主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒兩檔合計受益人即逾20萬人。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，儘管台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，然而近期市場追捧的題材包含PCB／CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。中長線來看，參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變。

惟國際經貿情勢仍受美國關稅政策走向、主要經濟體貨幣政策調整、地緣政治風險等不確定因素影響，仍須密切留意對台灣經濟的影響。

日前美中政府再度出招，一度打亂沉浸在AI前景樂觀情緒的市場走勢，先前漲多的美國、台灣科技股，也因市場擔憂稀土管制，造成供應鏈風險而受到壓抑。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷指出，市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，如今又再重返歷史高檔區。

展望後市，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並在投資組合中納入股息因子，降低波動度。第4季投資策略可關注AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長。其次是2026年出貨量翻倍，以iPhone為例，其供應鏈備貨量上億支，超預期可能性高。

另外世足賽題材有望帶動運動品供應鏈，金融股也將受惠降息題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

