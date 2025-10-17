台股高息ETF深受存股族青睞 資金持續湧入

加權指數頻創新高，投資氣氛持續熱絡，也帶動台股ETF受益人持續增加。去年相當紅火的高息ETF，因部分商品配息不如預期，買氣一度受到影響，不過統計今年以來，受益人增加最多的台股ETF前十名中，高息型仍占了五席，顯見高息ETF依然深受存股族青睞。

根據集保戶股權分散10月9日最新統計資料，台股ETF受益人數總人數已來到1,133萬人，今年以來增加了逾110萬人。受益人增加最多的單檔ETF，仍以有「國民ETF」稱號的元大台灣50（0050）居冠，二到五名分別是群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、主動統一台股增長，也就是前五名就有三名是高息型ETF。放大到前十名，則有大華優利高填息30、元大台灣高息低波進榜。顯示投資人在台股高檔之際，對於相對穩健的高息型ETF仍是偏愛有加。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚。

台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，台股後市來看，大盤仍處多頭格局，應逐步分批布局中長線趨勢標得，建議採取成長股與價值股雙軌並重。其中AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補，讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

以00919為例，配息頻率採3、6、9、12月每季配息， 成立以來連續10次年化配息率都超過10%，能滿足投資人打造穩定現金流的需求。謝明志表示，投資高股息ETF有兩大重點，分別為張數、成本。想要累積張數要靠長期不懈的定期定額買進，另外股息再投入，複利會讓持有張數越來越多。

展望後市，野村投信表示，中長期來看，AI仍是主要產業趨勢，尤其第4季為法人作帳旺季，加上美國降息預期與企業財報亮眼，台股具備強勁支撐。建議投資人可透過ETF參與台灣AI供應鏈成長機會，可聚焦先進晶圓製造、封裝測試、伺服器ODM、散熱等族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。