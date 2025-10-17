快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

臺灣周串聯港都 「ETF投資博覽會」高雄展覽館盛大開幕

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣周2025ETF投資博覧會啓動合照（由左至右：高雄市政府財政局陳勇勝局長、臺灣證券交易所李愛玲總經理、證券商業同業公會簡宏明秘書長、臺灣集中保管結算所林丙輝董事長、證券櫃檯買賣中心簡立忠董事長、臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會彭金隆主委、高雄市政府羅達生副市長、證期局張振山局長、臺灣期貨交易所吳自心董事長、投信投顧公會尤昭文理事長、期貨商業同業公會吳桂茂秘書長、高雄市政府經發局廖泰翔局長）。證交所／提供
臺灣周2025ETF投資博覧會啓動合照（由左至右：高雄市政府財政局陳勇勝局長、臺灣證券交易所李愛玲總經理、證券商業同業公會簡宏明秘書長、臺灣集中保管結算所林丙輝董事長、證券櫃檯買賣中心簡立忠董事長、臺灣證券交易所林修銘董事長、金管會彭金隆主委、高雄市政府羅達生副市長、證期局張振山局長、臺灣期貨交易所吳自心董事長、投信投顧公會尤昭文理事長、期貨商業同業公會吳桂茂秘書長、高雄市政府經發局廖泰翔局長）。證交所／提供

臺灣周在台北舉辦開幕式等各項活動後，17日移師高雄，在南台灣舉辦首場金融理財博覽會，於高雄啟航，展現台灣金融實力。「ETF投資博覽會」由金管會領軍，臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及投信投顧公會共同承辦，17日下午於高雄展覽館S2展區盛大揭幕，自即日起至19日止，為期三日的展覽。金管會及證券期貨4個周邊單位也派員南下設攤參展，現場共有13家投信、證券及金控業者參展，並規劃22場財經專題講座，打造全台最具規模的ETF專業交流平台。

今日開幕典禮，由金管會彭金隆主委、高雄市副市長羅達生及證交所董事長林修銘蒞臨致詞，共同見證台灣打造「亞洲資產管理中心」的決心，展現對台灣ETF產業發展的高度重視與期許。

金管會主委彭金隆提到，ETF兼具透明、低成本及效率，是推動金融創新的最佳工具，深受投資人青睞。國際投信近年積極來台設點，顯示台灣已具備成為亞太資產管理中心的條件。未來金管會將持續優化制度，鼓勵發行主動型、多資產及永續相關商品，以滿足不同投資需求。

高雄副市長羅達生強調，高雄結合海港、科技及金融優勢，正全力推動亞灣國際資產管理專區。此次博覽會落腳高雄，不僅為市民帶來豐富投資知識，更展現城市轉型決心，並期盼吸引更多國際資金進駐，帶動就業與產業升級。

證交所董事長林修銘表示，台灣ETF規模已躍升亞洲第三，顯示投資人對本土市場的高度信任。證交所將持續攜手投信及證券業者，提供完善交易機制與透明資訊，並積極推動跨境合作，吸引更多外資參與。他強調，ETF博覽會不僅是展示商品的平台，更是推動全民理財教育的重要契機。

本次博覽會在高雄舉行，結合高雄港的意象，主視覺以「金融號破浪前行」象徵台灣自高雄啟航，連結全球資產管理脈動。金管會、高雄市政府及協辦單位代表共同啟動「財富啟航儀式」，展現我國深化國際合作、推動金融邁向新高峰的決心。

金管會彭主委、證期局張振山局長並與貴賓及參展單位合影，隨後巡覽展區，本次規劃「創富主舞台」、「ETF主題館」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」等五大展區，主題館由證券期貨局、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣指數公司共同設攤，設有多樣寓教於樂的互動遊戲及闖關集章拿好禮等活動，結合投信投顧業者及多元金融機構的金融展區，展現臺灣ETF市場的完整生態鏈。

為期三天ETF投資博覽會透過多元投資商品的展示、專業理財講座與全民互動遊戲的環節，推動我國金融市場的蓬勃動能與全球視野。2025臺灣周ETF投資博覽會將再次掀起全民理財熱潮，高雄亦將成為台灣資本市場邁向國際的重要門戶，強化台灣金融業的國際競爭力。ETF博覽會官網https://tw-etf-expo.com/

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

ETF投資博覽會高雄登場 彭金隆喊推進制度創新3方向

亞資中心論壇 彭金隆做筆記 傾聽產研聲音

打造亞資中心！金管會祭「大贏小輸」組合拳 五戰略、三層級推動

朝野立委關注金管會對輝達案態度 彭金隆：不介入民間契約爭議

相關新聞

台新投信、台新證券ETF博覽會大秀魅力 帶投資人掌握投資契機

2025臺灣周ETF投資博覽會10月17日至19日於高雄展覽館盛大登場，台新新光金（2887）子公司台新投信、台新證券以...

臺灣周串聯港都 「ETF投資博覽會」高雄展覽館盛大開幕

臺灣周在台北舉辦開幕式等各項活動後，17日移師高雄，在南台灣舉辦首場金融理財博覽會，於高雄啟航，展現台灣金融實力。「ET...

ETF投資博覽會高雄登場 彭金隆喊推進制度創新3方向

金管會主委彭金隆今天表示，ETF的快速發展，讓投資者擁有更多元的選擇，未來將持續與投信投顧業者及國際合作夥伴攜手，推進制...

00940還在補考…巴菲特都退休了、波克夏創新高！若回發行價10元該跑嗎

如題，去年00940打著「股神選股」神主牌進場，小弟也跟著上車。 結果一年多過去，巴菲特都傳要退休、波克夏一路創新高，我的00940卻被市場當邊緣人，看著大盤噴、AI狂歡它還在補考，直到最近成交

0052宣布一拆七！網喊「006208快跟上」…分割後規模將狂噴？

繼元大台灣50（0050）分割後人氣飆升，富邦科技（0052）也宣布將於11月進行「一拆七」分割。許多投資人收到通知書後熱議，分割後是否能帶動成交量與規模成長？同時也有人笑說「006208是不是該跟上

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

聯準會正式啟動降息循環，加之中美貿易衝突持續升溫，全球債市氣氛明顯轉多，具備高票息優勢的投資等級債ETF再度成為市場資金焦點！ 00959B經理人郭修誠指出，自今年9月啟動降息之後，聯準會鴿派立場愈加明確，降息之外，聯準會更有望結束縮表，意味未來貨幣政策寬鬆空間更大，現在正是投資人卡位降息初期「高息甜蜜期」的好時點。 聯準會主席鮑爾14日最新公開談話，除了對降息立場更加明確之外，甚至表態可望結束自2022年中開始的縮減資產負債表。 郭修誠表示，美國通膨降溫，更重要的是勞動市場展現明顯疲態，代表聯準會很有可能採取更加寬鬆貨幣政策對應，預估2025年至少在11、12月各有一次降息機會，而縮表最快可能會在2026年上半年結束。 郭修誠指出，在利率轉折期，具備高票息、長天期特色的投資等級債ETF是投資人有利的鎖利工具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。