臺灣周串聯港都 「ETF投資博覽會」高雄展覽館盛大開幕

臺灣周在台北舉辦開幕式等各項活動後，17日移師高雄，在南台灣舉辦首場金融理財博覽會，於高雄啟航，展現台灣金融實力。「ETF投資博覽會」由金管會領軍，臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及投信投顧公會共同承辦，17日下午於高雄展覽館S2展區盛大揭幕，自即日起至19日止，為期三日的展覽。金管會及證券期貨4個周邊單位也派員南下設攤參展，現場共有13家投信、證券及金控業者參展，並規劃22場財經專題講座，打造全台最具規模的ETF專業交流平台。

今日開幕典禮，由金管會彭金隆主委、高雄市副市長羅達生及證交所董事長林修銘蒞臨致詞，共同見證台灣打造「亞洲資產管理中心」的決心，展現對台灣ETF產業發展的高度重視與期許。

金管會主委彭金隆提到，ETF兼具透明、低成本及效率，是推動金融創新的最佳工具，深受投資人青睞。國際投信近年積極來台設點，顯示台灣已具備成為亞太資產管理中心的條件。未來金管會將持續優化制度，鼓勵發行主動型、多資產及永續相關商品，以滿足不同投資需求。

高雄副市長羅達生強調，高雄結合海港、科技及金融優勢，正全力推動亞灣國際資產管理專區。此次博覽會落腳高雄，不僅為市民帶來豐富投資知識，更展現城市轉型決心，並期盼吸引更多國際資金進駐，帶動就業與產業升級。

證交所董事長林修銘表示，台灣ETF規模已躍升亞洲第三，顯示投資人對本土市場的高度信任。證交所將持續攜手投信及證券業者，提供完善交易機制與透明資訊，並積極推動跨境合作，吸引更多外資參與。他強調，ETF博覽會不僅是展示商品的平台，更是推動全民理財教育的重要契機。

本次博覽會在高雄舉行，結合高雄港的意象，主視覺以「金融號破浪前行」象徵台灣自高雄啟航，連結全球資產管理脈動。金管會、高雄市政府及協辦單位代表共同啟動「財富啟航儀式」，展現我國深化國際合作、推動金融邁向新高峰的決心。

金管會彭主委、證期局張振山局長並與貴賓及參展單位合影，隨後巡覽展區，本次規劃「創富主舞台」、「ETF主題館」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF沙龍區」等五大展區，主題館由證券期貨局、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣指數公司共同設攤，設有多樣寓教於樂的互動遊戲及闖關集章拿好禮等活動，結合投信投顧業者及多元金融機構的金融展區，展現臺灣ETF市場的完整生態鏈。

為期三天ETF投資博覽會透過多元投資商品的展示、專業理財講座與全民互動遊戲的環節，推動我國金融市場的蓬勃動能與全球視野。2025臺灣周ETF投資博覽會將再次掀起全民理財熱潮，高雄亦將成為台灣資本市場邁向國際的重要門戶，強化台灣金融業的國際競爭力。ETF博覽會官網https://tw-etf-expo.com/

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。