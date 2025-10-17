台新投信、台新證券ETF博覽會大秀魅力 帶投資人掌握投資契機

2025臺灣周ETF投資博覽會10月17日至19日於高雄展覽館盛大登場，台新新光金（2887）子公司台新投信、台新證券以「科技領航、智慧無限」為主題共同參展，結合趣味生動的闖關遊戲，帶領投資人輕鬆認識ETF，搶先掌握投資契機。

台新投信與台新證券於「2025臺灣週ETF投資博覽會」共同規劃三大展區，包括：一、鏈接世界區：引領投資人鎖定科技ETF未來成長趨勢；二、掌握未來區：包含半導體及IC設計、AI相關、科技龍頭，協助投資人掌握最新趨勢；三、智慧理財區：帶領投資認識定期定額投資、結合連線闖關遊戲，讓新手也能輕鬆投資ETF。

台新投信表示，本次參展的科技ETF中各具創新特色。例如：台新臺灣IC設計動能ETF（00947）為國內首檔聚焦IC設計產業之ETF；台新臺灣AI優息動能ETF（00962）則是國內首檔結合AI+優息的台股ETF；台新日本半導體ETF（00951）為國內首檔日本半導體ETF；台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A），則是國內首檔聚焦在全球龍頭成長股的主動ETF。

此外，台新證券則透過生動比喻與互動遊戲，以淺顯易懂的方式介紹ETF的核心特色與投資優勢，民眾完成闖關挑戰即可兌換多功能供電線或磁吸卡夾支架等精美好禮，盼能藉由寓教於樂的互動體驗，協助民眾深入理解ETF投資價值，進一步培養長期穩健的理財習慣。

台新新光金控旗下子公司台新投信、台新證券積極整合集團資源，透過共同行銷優勢，提供投資人優質的投資平台，藉此提升經營效能並擴大業務市占率，進一步推升獲利表現及永續成長動能，共同創造股東、客戶、員工三贏優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。