一周熱門零股／指數型、高息 ETF 交投重心

台股本周零股交易的市場焦點，在於美中關係再次趨於緊張、聯準會主席鮑爾偏向鴿派發言等多空因素，行情持續在高檔震盪之際，投資人以零股進場卡位，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息等ETF，以及鴻海、台積電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，觀察鮑爾在全美商業經濟協會年度會議上的演說內容，雖直指政府關門大幅削弱其對經濟的觀察能力，但認為自9月以來經濟前景沒有太大變化，勞動市場仍呈下行趨勢，招聘步伐偏低，可能進一步走弱，職位空缺金一步下降可能反映在失業率上，關稅造成的通膨是一個風險，且暗示可能在未來幾個月結束縮表下，未來後續變化將左右台股零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、華邦電、緯創、南亞科、富邦台50，十檔標的交易量從3,741萬股至471萬股，較上周的1,644萬股至279萬股，呈現增溫狀態。

法人機構表示，原先市場對關稅擔憂已有所淡化，然隨近日大陸收緊稀土管制，川普也宣布對大陸加徵100%關稅，美中貿易衝突再度升溫，加上近期美股連創史高，估值過高的擔憂仍在，雖在AI強勁需求中，美股長線仍看好，但短期面臨政治風險，預期走勢轉呈震盪，相關變化將是台股、零股市場未來的多空焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。