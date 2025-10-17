ETF投資博覽會高雄登場 彭金隆喊推進制度創新3方向

快訊

中央社／ 台北17日電

金管會主委彭金隆今天表示，ETF的快速發展，讓投資者擁有更多元的選擇，未來將持續與投信投顧業者及國際合作夥伴攜手，推進制度創新、產品多元及人才培育等3大方向。

台灣週今天移師高雄，在高雄舉辦首場金融理財博覽會「ETF投資博覽會」。金管會及證券期貨市場4個周邊機構也派員南下設攤參展，現場共有13家投信、證券及金控業者參展，並規劃22場財經專題講座，打造為期3天、全台最具規模的ETF專業交流平台。

彭金隆於開幕典禮表示，ETF的快速發展，涵蓋高股息、半導體、AI、電動車及ESG等多元領域，可以滿足不同族群與世代的投資需求。國際投信近年積極來台設點，顯示台灣已具備成為亞洲資產管理中心的條件。未來金管會將與全體投信投顧業者及國際合作夥伴攜手，持續推進制度創新、產品多元及人才培育等3大方向。

高雄市副市長羅達生強調，高雄結合海港、科技及金融優勢，正全力推動亞灣國際資產管理專區，此次博覽會落腳高雄，不僅為市民帶來豐富投資知識，更展現城市轉型決心，並期盼吸引更多國際資金進駐，帶動就業與產業升級。

證交所董事長林修銘表示，台灣ETF規模已躍升亞洲第3，顯示投資人對本土市場的高度信任。證交所將持續攜手投信及證券業者，提供完善交易機制與透明資訊，並積極推動跨境合作，吸引更多外資參與。林修銘強調，ETF博覽會不僅是展示商品的平台，更是推動全民理財教育的重要契機。

金管會說明，本次博覽會在高雄舉行，結合高雄港的意象，主視覺以「金融號破浪前行」為意象，象徵台灣自高雄啟航，連結全球資產管理脈動。金管會、高雄市政府及協辦單位代表共同啟動「財富啟航儀式」，展現台灣深化國際合作、推動金融邁向新高峰的決心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

