00940還在補考…巴菲特都退休了、波克夏創新高！若回發行價10元該跑嗎

如題，去年00940打著「股神選股」神主牌進場，小弟也跟著上車。

結果一年多過去，巴菲特都傳要退休、波克夏一路創新高，我的00940卻被市場當邊緣人，看著大盤噴、AI狂歡它還在補考，直到最近成交量和討論度起來才慢慢回魂、填息也陸續跟上...

現在最大難題就是回到發行價10塊要續抱還是先畢業？

先講白了，00940本體就是高股息ETF，配息來源主要是公司發的股利，不是那種灌水戲法，想穩穩領現金流的人這點OK，但它不重押熱門科技，績效當然容易被大盤電爆，這劇本一開始就寫好了，別拿存股劇本去要求衝刺速度。

優點是組合分散，前五大長榮、漢唐、健鼎、東元、陽明，基本上各產業龍頭都有點名，真的崩盤時未必最慘，抗跌屬性有機會撐住，遇到產業輪動也可能跟著補表現，只是多頭主攻AI的時候它常常在原地慢跑、被同學甩車尾。

所以回10塊到底怎麼辦？

重點看你要的是什麼，想領息過日子的就續抱，接受和指數不同步的現實；想跟指數衝題材、拚資本利得的就果斷換標的，別對高股息ETF寄望大飆車；怕踏空又怕後悔的人可以回10先小幅減碼，留一部位當領息機器，之後視盤勢、配息再調整，總之解套不是神奇轉折而是冷靜檢查目標的時間點，各位大大覺得是抱到配息爽爽領，還是趁反彈先畢業，歡迎進來噓爆指教。

