0052宣布一拆七！網喊「006208快跟上」…分割後規模將狂噴？

繼元大台灣50（0050）分割後人氣飆升，富邦科技（0052）也宣布將於11月進行「一拆七」分割。許多投資人收到通知書後熱議，分割後是否能帶動成交量與規模成長？同時也有人笑說「006208是不是該跟上節奏了」。

根據富邦投信公告，0052將以每1受益權單位分割為7單位，預計11月14日暫停辦理受益權交易，11月26日恢復正常掛牌。0052採「完全複製法」追蹤「臺灣資訊科技指數」，主要持股集中在台積電、聯發科、聯詠、緯穎、廣達等科技權值股，聚焦AI與半導體供應鏈。

不少網友看好分割後的散戶吸金效果，留言表示「單張便宜，買氣自然會起來」、「流動性變好也更容易質押」、「依照0050經驗，分割後人氣一定會上來」。也有人表示，分割讓科技ETF更平民化，「以後想定期定額整張買更方便」。

但也有投資人提醒，「分割只是數字遊戲，淨值沒變」、「要買科技ETF，還是0050或006208比較穩」。另一派則指出：「0052成交量還是太低，除非AI行情再起，不然短線難翻倍」。也有網友吐槽：「每次富邦拆股完都剛好遇到盤整」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。