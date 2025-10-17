0056不如0050...該換股？股添樂「台積再強也要休息」：高股息有望補漲

該出清高股息ETF嗎？

最近台股在台積電帶動下頻頻創新高，反觀大部分高股息ETF今年績效是輸給大盤的，因此不少股民坐不住了，一個熱議的話題是？要不要乾脆把手中的高股息ETF轉去買市值型ETF？

我的看法，首先高股息ETF設計的初衷是為了追求穩定的高配息，這點跟市值型ETF為貼近大盤表現的設計是截然不同的。

而今年台股走「拉積盤」，又因為台積電並不存在高配息，所以大部分高股息ETF都沒有台積電，這是績效落後的原因。

單就配息來評論，其實大部分高股息ETF都在水準以上、甚至超配。一個客觀的數據是目前大盤殖利率僅僅2.6%，不過大部分高股息ETF配息都高過這個數字，甚至是倍數以上。

所以配息其實是沒問題的，問題是你今天看到隔壁棚的績效表現這麼好就想跳槽，那麼該反思的是當初為什麼會想買高股息ETF，究竟是為了追求配息還是價差？

其次，高股息ETF並不是年年都輸給大盤，如果當年度不是走「拉積盤」或是下跌行情，高股息是有機會勝出的。

例如21年到23年，大部分高股息ETF是跑贏大盤的。不過近2年確實大部分時間都是「拉積盤」，背後反映的是台積電在近2年在AI浪潮下體現的強大的競爭力。

但是台積電再強也會有休息的一天，大盤再會漲也會有回落的一天，如果是這些情境，高股息ETF績效不見得會跑輸大盤。

另外，台股在這輪AI基建的龐大需求帶動下，目前漲勢也慢慢開始從本來的龍頭權值股，蔓延到同族群的其他成員、或是其他題材上。到這一步，其實很多高股息ETF也會慢慢啟動落後補漲，因為它們的成分股或多或少都會被點到。

例如資料中心題材帶飛的東元、電源二哥光寶科、受AI測試需求帶動的京元電等，長年就是不少高股息ETF的成分股，所以像0056下半年績效慢慢開始有起色，也跟這個原因有關。

而且我相信，會有更多的高股息ETF成分股陸續被點到，所以落後補漲的機會是有的。

總結以上，最重要的還是想清楚自己的訴求是什麼，如果是追求穩定金流，高股息ETF沒問題，起碼在配息率上不會讓人失望，但是績效就要碰碰運氣，畢竟每一檔編製規則都不太一樣。

「追求穩定高配息」與「貼近大盤表現」只能從高股息與市值型ETF中2選1，要不你2個都買。

沒有1種類型的商品能同時符合2種需求，起碼我目前沒看到，當然可能也是我不知道，如果你知道，一定要告訴我。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。