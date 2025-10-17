同校畢業30歲後資產天差地遠？真相：沒靠山…錢真的建議省下來去投資

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台師大畢業生曝30歲同學存款僅5、6萬震撼全場，靠定期定額投資0050、00985A穩穩存出百萬；網友熱議「薪水差不多，觀念差很多」。記者曾原信／攝影
同樣大學畢業、月薪五萬，為什麼有人只存到幾萬塊，有人卻早早累積百萬？一名台師大網友分享與同學聚會時的震撼對話，明明薪水差不多，但理財觀念卻讓結果天差地遠。他靠定期定額投入ETF0050、近期小投資主動式00985A，穩穩存出人生第一桶金，引發熱烈討論。

原PO表示，大學同學聚會聊到「存款」，多數人說：「我存款大概5、6萬吧」，其他人也附和「ㄟ我跟你差不多！乾啦」，讓他當場愣住。大家薪水約五萬，但扣掉房租、學貸、生活費後，每月頂多存五千。反觀他從出社會起就強迫自己存下收入兩成、定期定額投資0050，近期又加碼主動式00985A布局AI題材，如今30歲已累積百萬資產。他感嘆：「理財觀念真的不是每個人都會接觸到，學校沒教、家裡也不一定會提。」

不少人肯定他的理財紀律，「家裡沒靠山也沒存款的，那些錢真的建議省下來去投資」、「我自己也是買0050和00985A，目前資產破千萬，你信嗎」、「理財就是反人性，看誰撐得久」。也有人提醒：「出社會再好的朋友都要裝窮，錢守住才是自己的。」

也有不少人持懷疑態度，「沒人會講真實的存款」、「你還真的信喔？」、「存款五六萬，股票五六百萬」、「傻子才跟你說真實存款== 大家都在藏」。部分留言更酸：「原來30歲100萬就能優越了」、「他們說的五六萬，可能是英鎊不是台幣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00985A野村臺灣增強50 ETF 市值型 資產 理財 薪水

